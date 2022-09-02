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    • Ekonomi
    • 02.09.2022 15:45
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    • 02.09.2022 15:45
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    Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den çiftçilere müjde! Destek ödemeleri bugün hesaplarda

    Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "519 milyon 627 bin 74 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

    Bakan duyurdu! Destek ödemeleri bugün hesaplarda

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 519,6 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

    Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

    Bakan Kirişci, "519 milyon 627 bin 74 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

    Paylaşımda yer alan infografiğe göre, TMO Alım Prim Desteği kapsamında 478 milyon 381 bin 990 lira, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 34 milyon 931 bin 691 lira, Uzman Eller Proje Desteği kapsamında 5 milyon 741 bin 859 lira, Hububat-Bakliyat-Dane Mısır Desteği kapsamında 324 bin 54 lira ve Toprak Analizi Desteği kapsamında 247 bin 480 lira ödeme yapılacak.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den çiftçilere müjde! Destek ödemeleri bugün hesaplarda
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