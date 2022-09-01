Türkiye yeni ekonomi modeli ile yüzde 7.6 büyüdü

Türkiye yatırım, üretim, istihdam ve ihracata dayalı yeni ekonomi modeli ile büyümeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 ile, piyasa beklentisi olan yüzde 7.3'ün üzerinde büyüdü. Böylece ekonomide 2020'nin üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme süreci kesintisiz 8 çeyreğe taşınmış oldu. İkinci çeyrekteki büyümenin lokomotifliğini güçlü hane halkı tüketimi, hızla artan hizmet ve sanayi sektörü ile ihracat üstlendi.
İKİNCİ OLDU
Türkiye ikinci çeyrekte sergilediği performansla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve G20 içerisinde en fazla büyüyen ikinci ülke oldu. OECD ülke ekonomilerinin ikinci çeyrekte ortalama büyümesi yüzde 3.6 olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde ekonomik büyüme Avrupa Birliği'nde yüzde 4, Euro Bölgesi'nde yüzde 3.9 olarak kayıtlara geçti. Gayisafi Yurtiçi Hasıla TL bazında ilk defa 10 trilyon lirayı geçerken, dolar bazında ise 828 milyar dolara ulaştı.
LOKOMOTİF SEKTÖR
İkinci çeyrekte yüzde 16.4 artan ihracatın büyümeye katkısı 3.87 puan oldu. İkinci çeyrekte yüzde 9.1 artan imalat sanayisinin de büyümeye katkısı 1.6 puan oldu. Yatırımların ilk çeyrekte 0.3 puan olan büyümeye katkısı, ikinci çeyrekte 1.2 puana yükseldi.