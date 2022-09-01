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    Türkiye yeni ekonomi modeli ile yüzde 7.6 büyüdü

    Türkiye yatırım, üretim, istihdam ve ihracata dayalı yeni ekonomi modeli ile büyümeye devam ediyor. Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte beklentilerin üzerinde, yüzde 7.6 büyüdü. Kesintisiz büyüme 8 çeyreğe ulaştı.

    Güçlü büyüme

    Türkiye yatırım, üretim, istihdam ve ihracata dayalı yeni ekonomi modeli ile büyümeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 ile, piyasa beklentisi olan yüzde 7.3'ün üzerinde büyüdü. Böylece ekonomide 2020'nin üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme süreci kesintisiz 8 çeyreğe taşınmış oldu. İkinci çeyrekteki büyümenin lokomotifliğini güçlü hane halkı tüketimi, hızla artan hizmet ve sanayi sektörü ile ihracat üstlendi.



    İKİNCİ OLDU
    Türkiye ikinci çeyrekte sergilediği performansla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve G20 içerisinde en fazla büyüyen ikinci ülke oldu. OECD ülke ekonomilerinin ikinci çeyrekte ortalama büyümesi yüzde 3.6 olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde ekonomik büyüme Avrupa Birliği'nde yüzde 4, Euro Bölgesi'nde yüzde 3.9 olarak kayıtlara geçti. Gayisafi Yurtiçi Hasıla TL bazında ilk defa 10 trilyon lirayı geçerken, dolar bazında ise 828 milyar dolara ulaştı.



    LOKOMOTİF SEKTÖR
    İkinci çeyrekte yüzde 16.4 artan ihracatın büyümeye katkısı 3.87 puan oldu. İkinci çeyrekte yüzde 9.1 artan imalat sanayisinin de büyümeye katkısı 1.6 puan oldu. Yatırımların ilk çeyrekte 0.3 puan olan büyümeye katkısı, ikinci çeyrekte 1.2 puana yükseldi.



        KAZANIMLAR DEVAM EDECEK
        NUREDDİN NEBATİ/HAZİNE VE MALİYE BAKANI: İkinci çeyrekte sadece kuvvetli büyüme performansı göstermedik, aynı zamanda 5 çeyrektir devam eden dengeli büyümeyi bu dönemde de sürdürdük. Büyümeyi ve istihdamı önceliklendiren, üretimi ve ihracatı destekleyen Türkiye Ekonomi Modeli ile elde ettiğimiz bu kazanımlar yılın kalan döneminde de sürecektir.



        İHRACAT KATKISI
        MEHMET MUŞ/ TİCARET BAKANI: Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 7.6 büyüyerek başarılı performansını sürdürmüştür. İhracat, büyümeye 3.87 puan katkı vermiş, büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 2.7 puan olmuştur. Hayırlı olsun.



        TÜKETİM ARTTI
        Hizmetler sektöründe yüzde 18.1'lik büyümenin ekonomiye katkısı 4.24 puan oldu. Vatandaşın tüketimi yılın ikinci çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 22.5 arttı ve bu ekonomik büyümeye 13.62 puanlık katkı sağladı.

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        Haberler Ekonomi Türkiye yeni ekonomi modeli ile yüzde 7.6 büyüdü
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