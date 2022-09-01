Türkiye yeni ekonomi modeli ile yüzde 7.6 büyüdü





İKİNCİ OLDU

Türkiye ikinci çeyrekte sergilediği performansla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve G20 içerisinde en fazla büyüyen ikinci ülke oldu. OECD ülke ekonomilerinin ikinci çeyrekte ortalama büyümesi yüzde 3.6 olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde ekonomik büyüme Avrupa Birliği'nde yüzde 4, Euro Bölgesi'nde yüzde 3.9 olarak kayıtlara geçti. Gayisafi Yurtiçi Hasıla TL bazında ilk defa 10 trilyon lirayı geçerken, dolar bazında ise 828 milyar dolara ulaştı.