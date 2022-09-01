Okul servislerine İstanbul'dan sonra Ankara'da da zam geldi! Başkentte okul servis ücretleri yüzde 30 artırıldı





POMPA AYARI GELECEK

Elmadağlı'nın verdiği bilgiye göre, servis ücretleri Ankara'da yıllık 0-3 kilometre için 5 bin 96, 3-6 kilometre için 5 bin 616, 6-10 kilometre için 6 bin 494, 10-15 kilometre için 7 bin 553 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 150 lira alınacak. Ücretler gidiş ve dönüşü kapsıyor. Okul öncesi, ilk ve ortaokullarda rehber personel giderlerine katkı olarak araçta taşınan her öğrenci için aylık azami 200 lira tarifeye ek ücret talep edilecek. Yıl içinde akaryakıt fiyatları arttığı takdirde artış miktarı tarifeye yansıtılacak. Okul taşıma ücretleri yıllık peşin ödenebileceği gibi, 9 eşit taksite de bölünebilecek. Yıllık peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanacak.