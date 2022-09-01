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    Okul servislerine İstanbul'dan sonra Ankara'da da zam geldi! Başkentte okul servis ücretleri yüzde 30 artırıldı

    Servis zamlarında İstanbul’u, Ankara izledi. Başkentte okul servis ücretleri yüzde 30 artırıldı. Özel okullarda ise velilerin karşısına 2 katı aşan farklar çıktı.

    Okul yolu zamlı

    Bu yıl okul yolu zamlı olacak. İstanbul'un ardından Ankara'da da servis ücretleri artırıldı. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, hem okul hem personel servis fiyatlarında yüzde 30'luk artışa gidildiğini söyledi.



    POMPA AYARI GELECEK
    Elmadağlı'nın verdiği bilgiye göre, servis ücretleri Ankara'da yıllık 0-3 kilometre için 5 bin 96, 3-6 kilometre için 5 bin 616, 6-10 kilometre için 6 bin 494, 10-15 kilometre için 7 bin 553 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 150 lira alınacak. Ücretler gidiş ve dönüşü kapsıyor. Okul öncesi, ilk ve ortaokullarda rehber personel giderlerine katkı olarak araçta taşınan her öğrenci için aylık azami 200 lira tarifeye ek ücret talep edilecek. Yıl içinde akaryakıt fiyatları arttığı takdirde artış miktarı tarifeye yansıtılacak. Okul taşıma ücretleri yıllık peşin ödenebileceği gibi, 9 eşit taksite de bölünebilecek. Yıllık peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanacak.



    İZMİR'DE TALEP YÜZDE 25
    İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Nisan ayı tarifelerine göre Eylül ayından geçerli olmak üzere yüzde 25'lik zam talebini ilettiklerini belirterek, bu hafta konunun netlik kazanmasını umduklarını söyledi.



        ÖZEL TARİFEYE TEPKİ YAĞIYOR
        Servis ücretlerine yapılan zamlar velilerin bütçesini sarsarken, özel okullarda çocuk okutanlar ise daha ağır faturayla karşı karşıya kaldı. Kimi özel okullarda, bulunulan illerin Ulaşım Koordinasyon Merkezleri (UKOME) tarafından belirlenen tarifenin 2 katını aşan fiyatlar görüldü. İşte şikayetlerden bazıları:
        ● Kızımın okul servisi için aradılar. 3 kilometre, aylık bin 646 lira.
        ● Daha UKOME kararı belli olmadan 14 bin 870 lira servis ücreti istediler.
        ● Geçen yıl 6 bin lira olan servis ücreti, bu yıl 17 bin liraya çıktı. İtiraz ettim, 'UKOME tarifesi devlet okulları için' dediler.
        ● İlk dönem için 8 bin lira ücret istediler. İkinci dönem ise fiyatın akaryakıta bağlı olacağını, 8 bin lira alabileceklerini söylediler. Servis ücretine yüzde 300 zam yaptılar.
        ● Özelde çocuk okutuyoruz diye resmi tarifenin neredeyse 2.5 katını istiyorlar. İnsaf.

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        Haberler Ekonomi Okul servislerine İstanbul'dan sonra Ankara'da da zam geldi! Başkentte okul servis ücretleri yüzde 30 artırıldı
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