Brent petrolde düşüşün ardından benzin ve motorinde indirim geldi

Dünyada devam eden enerji krizine karşın brent petrolde düşüş trendi devam ediyor. Brent petrol fiyatı 94 doların altını gördü. Düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi neden oldu.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre yarın gece yarısından geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor. Motorinde uluslararası satışlar ve Brent petrolde yaşanan düşüşle birlikte yarın gece motorinde 2 TL'yi benzinde ise 1 TL'nin üstünde indirim bekleniyor.