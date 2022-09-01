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    • Ekonomi
    • 01.09.2022 15:47
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    • 01.09.2022 16:09
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    Brent petrolde düşüşün ardından benzin ve motorinde indirim geldi

    Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzin ve motorinde peş peşe gelen indirimlere bir yenisi daha ekleniyor. Brent petrol fiyatının 94 doların altını görmesinin ardından motorinde 2 TL benzinde ise 1 TL'nin üzerinde indirim gelmesi bekleniyor. İndirimli fiyatların yarın gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.

    Benzin ve motorinde indirim müjdesi

    Dünyada devam eden enerji krizine karşın brent petrolde düşüş trendi devam ediyor. Brent petrol fiyatı 94 doların altını gördü. Düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi neden oldu.

    BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM
    Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre yarın gece yarısından geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor. Motorinde uluslararası satışlar ve Brent petrolde yaşanan düşüşle birlikte yarın gece motorinde 2 TL'yi benzinde ise 1 TL'nin üstünde indirim bekleniyor.

    BRENT PETROLDE SON DURUM
    Petrol fiyatları geçtiğimiz haftayı kritik seviye olan 100 doların altında 99 dolardan kapatmıştı. Yeni haftaya artışla başlayan Brent petrol, dün 100 doların altına düşerek günü 95 dolar seviyesinde kapattı.

    1 Eylül itibariyle düşüş trendini sürdüren Brent petrol 93,30 dolar seviyesinde işlem görüyor.

        İNDİRİM POMPAYA YANSIYACAK
        Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

        İstanbul
        Motorin litresi 26.90 liradan satılıyor.

        Benzinin litresi 20.13 liradan satılıyor.

        Ankara
        Motorin litresi 27.95 liradan satılıyor.

        Benzinin litresi 20.28 liradan satılıyor.

        İzmir
        Motorin litresi 27.98 liradan satılıyor.

        Benzinin litresi 20.26 liradan satılıyor.

        Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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