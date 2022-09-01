Ağustos ayı enflasyonu ne kadar olacak? Ekonomistlerden flaş tahmin

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,27 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,27 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,60 ve en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.