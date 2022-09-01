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    • Ekonomi
    • 01.09.2022 15:50
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    • 01.09.2022 15:50
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    Ağustos ayı enflasyonu ne kadar olacak? Ekonomistlerden flaş tahmin

    Son dakika haberine göre ekonomisler 5 Eylül Pazartesi günü açıklanacak olan Ağustos 2022 dönemi enflasyon verileri öncesi tahminlerini açıkladı. Buna göre ekonomistlerin enflasyonla ilgili ortalama beklentisi yüzde 2,27 oldu.

    Ağustos ayı enflasyonu ne kadar olacak?

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,27 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,27 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,60 ve en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,27) göre bir önceki ay yüzde 79,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,65'e yükseleceği hesaplanıyor.

    Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,37 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70,46'dan yüzde 72,35'e yükseldi.

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