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    • Ekonomi
    • 22.08.2022 19:24
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    • 22.08.2022 19:36
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    Mısır alım fiyatı kaç TL oldu? Başkan Erdoğan açıkladı! 2022 TMO ton başına Mısır alım-satım fiyatı ne kadar?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sonuçları hakkında aramalar hız kazandı.Toplantıda, iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan kabinede mısır alım fiyatı hakkında önemli açıklamada bulundu. Peki, Mısır alım fiyatı kaç TL oldu? TMO Mısır alım-satım fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Mısır alım fiyatı kaç TL oldu? Başkan Erdoğan açıkladı! 2022 TMO ton başına Mısır alım-satım fiyatı ne kadar?

    Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı bugün gerçekleşti. Masada yine birbirinden önemli konular yer aldı. Peki, Mısır alım fiyatı kaç TL oldu? TMO Mısır alım-satım fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler!

    MISIR ALIM FİYATI KAÇ TL OLDU?

    Mısır alım fiyatı ton başına 5 bin 700 TL oldu.

    Başkan Erdoğan'dan mısır üreticilerine müjde | VİDEO

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDA ÖNE ÇIKANLAR

    Gaziantep ve Mardin'deki kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Soruşturma neticesinde gereken işlemler yapılacaktır. Ailelere destek sağlayacağız.

    Küresel yönetim sistemindeki değişimle birlikte ülkemizi hak ettiği yere diplamatlarımızla birlikte çıkacağız.

    Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk santralini önümüzdeki yıl devreye alarak ülkemizi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarma konusunda önemli bir adım atmış olacağız.

        Eylül'ün ilk haftasında Balkan turuna çıkacağım.

        Putin ve Zelenskiy'i bir araya getirmek ve bu krizi tamamen çözmek istiyoruz.

        Ekonomide ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Maliyet odaklı enflasyon var düşürecek tedbirleri alıyoruz.

        İhtiyacımız faiz yükseltmek değil. Ekonomi politikalarımızı kendi çıkalarımıza göre belirlemeye devam edeceğiz.

        Hiç kimse kusura bakmasın, o eski Türkiye artık geride kaldı. Biz tıpkı güvenlik politikalarımız gibi, enerji politikalarımız gibi, sanayi politikalarımız gibi, sosyal politikalarımız gibi ekonomi politikamızı da kendi ihtiyaçlarımıza ve çıkarlarımıza göre belirlemeyi sürdüreceğiz.

        Türk lirasına güvenin. Tasarruflarını kendi paramızla yapın. Artık döviz altına yönelmek için hiçbir sebep kalmamıştır.

        Mısır alım fiyatı ton başına 5 bin 700 TL oldu.
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        Haberler Ekonomi Mısır alım fiyatı kaç TL oldu? Başkan Erdoğan açıkladı! 2022 TMO ton başına Mısır alım-satım fiyatı ne kadar?
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