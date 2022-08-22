Mısır alım fiyatı kaç TL oldu? Başkan Erdoğan açıkladı! 2022 TMO ton başına Mısır alım-satım fiyatı ne kadar?

Hiç kimse kusura bakmasın, o eski Türkiye artık geride kaldı. Biz tıpkı güvenlik politikalarımız gibi, enerji politikalarımız gibi, sanayi politikalarımız gibi, sosyal politikalarımız gibi ekonomi politikamızı da kendi ihtiyaçlarımıza ve çıkarlarımıza göre belirlemeyi sürdüreceğiz.

Türk lirasına güvenin. Tasarruflarını kendi paramızla yapın. Artık döviz altına yönelmek için hiçbir sebep kalmamıştır.

Mısır alım fiyatı ton başına 5 bin 700 TL oldu.