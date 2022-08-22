Mısır alım fiyatı kaç TL oldu? Başkan Erdoğan açıkladı! 2022 TMO ton başına Mısır alım-satım fiyatı ne kadar?

Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı bugün gerçekleşti. Masada yine birbirinden önemli konular yer aldı. Peki, Mısır alım fiyatı kaç TL oldu? TMO Mısır alım-satım fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler!
MISIR ALIM FİYATI KAÇ TL OLDU?
Mısır alım fiyatı ton başına 5 bin 700 TL oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDA ÖNE ÇIKANLAR
Gaziantep ve Mardin'deki kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Soruşturma neticesinde gereken işlemler yapılacaktır. Ailelere destek sağlayacağız.
Küresel yönetim sistemindeki değişimle birlikte ülkemizi hak ettiği yere diplamatlarımızla birlikte çıkacağız.
Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk santralini önümüzdeki yıl devreye alarak ülkemizi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarma konusunda önemli bir adım atmış olacağız.