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    • Ekonomi
    • 23.08.2022 01:12
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    • 23.08.2022 01:12
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    Son dakika: SGK düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

    Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun 48/a maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İşte tüm detaylar..

    SGK düzenlemesi Resmi Gazete’de!

    Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun 48/a maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.



    Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    İşte detaylar;

    MADDE 1- 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "en az" ibaresi "en fazla" şeklinde değiştirilmiştir.

    MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "MADDE 10- (1) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde kullanılan yetkiler, aynı Kanunun 48/A maddesine istinaden yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde de geçerlidir.

    (2) Söz konusu yetkilerin kullanılmasında borçlunun, tahsilatla görevli o ünitece takip edilen tüm işyerlerinden kaynaklanan borçları, borç türü bazında ayrı ayrı değerlendirilir."
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