Son dakika: SGK düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı





Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



İşte detaylar;

MADDE 1- 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "en az" ibaresi "en fazla" şeklinde değiştirilmiştir.