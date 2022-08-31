Promosyon heyetleri görüşmelere başladı! Memura 10 kat promosyon!

Son dönemde bankalar ve kamu kurumları arasında imzalanan protokollerde kamu çalışanlarının yüksek tutarlarda ödemeler alması, diğer kamu çalışanlarını da beklentiye soktu. Daha önce protokol imzalayan kamu kurumlarında promosyonların güncellenmesi gündeme geldi. Kamu kurumlarındaki promosyon komisyonları bunun için bankalarla görüşmelere başladı. Görüşmelerin ardından promosyon tutarlarının 10 katına ulaşacağı belirtiliyor.



NASIL TESPİT EDİLİYOR?

2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi'ne göre; kamu kurumlarındaki banka promosyonu 3 kişilik bir komisyon tarafından belirleniyor. Promosyon ödemesinin en az 2 yıl ile 5 yıl arası süreyi kapsaması gerekiyor. Komisyonlar süresi henüz bitmemiş sözleşmelerin iptali için bankalarla görüşme yapıyor. Bu noktada henüz süresi bitmemiş sözleşmelerin iptal edilerek tazminat maddesinin işletilmesi ve düşük kalan promosyonun yeniden güncellenmesi sağlanacak. Burada promosyondaki tazminat maddesi devreye sokulacak.



İADE EDİLECEK

Bu maddeye göre, ilk yıl sözleşme fesh edilirse promosyonun tamamı, ikinci ve üçüncü yıl fesh edilirse yüzde 50'si iade ediliyor. Bu kapsamda 2019 yılında 5 yıllık süre için personel başına 3 bin lira alan bir kurum, sözleşmesindeki tazminat maddesini yürürlüğe sokarsa, her personel için bin 500 lira iade edilecek. Yeni sözleşme örneğin 30 bin liradan imzalanacak.

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