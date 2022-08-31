Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı! Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2022 Mazot ve Gübre desteği yattı mı? T.C kimlik numarasının son hanesi 6-8 olanlar...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Binali Yıldırım İzmir'in Dikili ilçesinde tarım sekötrü temsilcileri ile bir araya geldi. İşe stratejik ürünlerle başlanacağını söyleyen Bakan Kirişçi, stratejik üründen kastının hububat, yağlı tohumlar, şeker ve bakliyat olduğunu vurguladı.

Kendisinin çiftçi ve çiftçi çocuğunu olduğunu söyleyen Kirişçi, mazot ve gübrenin ikisi de kaynaklarının Türkiye'de olmadığı için ithal edildiğini belirtti. Kirişçi, bu temel iki girdiyi stratejik ürünler için desteklemeye çerçevesine alınacağını söyledi.