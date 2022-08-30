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    • Ekonomi
    • 30.08.2022 10:27
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    • 30.08.2022 10:31
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    Benzinde büyük indirim! Litre fiyatı kritik sınıra geriledi! 30 Ağustos Salı 2022 benzin ve motorin litre fiyatı

    Son dakika haberi | Dolar kurunda yaşanan değişim ve Brent petroldaki hareketlilik nedeniyle akaryakıtta bir kez daha etiketler değişti. Benzinin litre fiyatına 30 Ağustos Salı günü itibarıyla 1,04 TL indirim geldi. Bu indirimle birlikte benzinin litresi 20 TL seviyesine gerilemiş oldu.

    Benzinde büyük indirim! Litre fiyatı kritik sınırda

    Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü ise motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü ise motorine 95 kuruş zam gelmişti. Üst üste gelen fiyat artışlarının ardından akaryakıta bu kez indirim geldi.

    BENZİNE İNDİRİM GELDİ
    Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 4 kuruş düştü. Yaşanan indirim ile birlikte, benzinin litre fiyatı 20 lira seviyelerine geriledi. Motorin de ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

    MOTORİN FİYATLARI
    Motorin gelen zamların ardından İstanbul'da 26 lira 85 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 26 lira 9 kuruşa satılıyor.

        BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?
        İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 13 kuruşa, İzmir'de 20 lira 25 kuruşa, Ankara'da ise 20 lira 26 kuruşa geriledi.

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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        Haberler Ekonomi Benzinde büyük indirim! Litre fiyatı kritik sınıra geriledi! 30 Ağustos Salı 2022 benzin ve motorin litre fiyatı
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