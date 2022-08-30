Benzinde büyük indirim! Litre fiyatı kritik sınıra geriledi! 30 Ağustos Salı 2022 benzin ve motorin litre fiyatı

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü ise motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü ise motorine 95 kuruş zam gelmişti. Üst üste gelen fiyat artışlarının ardından akaryakıta bu kez indirim geldi.
BENZİNE İNDİRİM GELDİ
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 4 kuruş düştü. Yaşanan indirim ile birlikte, benzinin litre fiyatı 20 lira seviyelerine geriledi. Motorin de ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
MOTORİN FİYATLARI
Motorin gelen zamların ardından İstanbul'da 26 lira 85 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 26 lira 9 kuruşa satılıyor.