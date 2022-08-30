Benzinde büyük indirim! Litre fiyatı kritik sınıra geriledi! 30 Ağustos Salı 2022 benzin ve motorin litre fiyatı

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 4 kuruş düştü. Yaşanan indirim ile birlikte, benzinin litre fiyatı 20 lira seviyelerine geriledi. Motorin de ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.