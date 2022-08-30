2022 TEFE TÜFE Eylül kira artış oranı ne kadar? Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? TÜİK son dakika enflasyon verisi...

Ağustos ayı enflasyon oranı için geri sayım sürerken gözler TÜİK'e çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan ve pek çok konuda belirleyici olan enflasyon oranları bekleniyor. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 TEFE TÜFE Ağustos kira artış oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...