Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda yüzde 5,6 azaldı! Azerbaycan'dan yapılan ithalat yüzde 39,6 artış gösterdi

Haziranda en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 689,7 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 855 milyon metreküple İran, 729,4 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde Rusya ve İran'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 29,5 ve yüzde 1,4 azaldı. Azerbaycan'dan yapılan ithalat ise yüzde 39,6 artış gösterdi.

KONUTLARIN GAZ TÜKETİMİNDE YÜZDE 3,7 ARTIŞ

Söz konusu dönemde ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 21,2 azalarak 3 milyar 49 milyon metreküp oldu. Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 0,75 artışla 355,5 milyon metreküpe yükseldi.