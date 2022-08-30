Bakan Kurum 3’lü konut hamlesiyle 81 ilde sosyal konut yapacaklarını duyurdu |Ekonomi haberleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eylül'de açıklanacak yeni sosyal konut projesinde gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacağını kaydetti. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti. 'Üç adımda yeni konut hamlesi' başlığı altında yapılacakları sıralayan Bakan Kurum'un paylaşımı şöyle: ● BİRİNCİ ADIM: Sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak.
● İKİNCİ ADIM: Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.
● ÜÇÜNCÜ ADIM: İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak.
DÜĞÜN TAKILARI GELİNİN
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, oy çokluğu ile aldığı kararla, düğünde takılan altınların kime ait olacağına dair tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Yüksek mahkeme; kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyası ve paralar kim tarafından ve hangi eşe takılırsa takılsın aksine bir anlaşma ya da örf ve adet kuralı olmadığı takdirde kadına bağışlanmış sayıldığına ve artık kadının kişisel malı kabul edildiğine dikkat çekti. Bursa Barosu avukatlarından Cüneyt Fidan, "Yargıtay Hukuk Genel Kurulu takılan bütün ziynet eşyalarının kadına ait olduğunu hükmetti. Taraflar arasında aksi yönde bir anlaşma varsa veya düğünün yapıldığı yerde aksi yönde bir örf ve adet varsa buna da bakılır" dedi.
831 BİN HANEYE AİLE DESTEĞİ
Milyonlarca ihtiyaç sahibinin dört gözle beklediği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 15 milyar liralık 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında ilk etapta başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Programla hane başına aylık 450-600, yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında destek veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını belirterek, "1.6 milyon haneye SYDV'lerimiz aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız" dedi. Kapsamı geniş tuttuklarını belirten Yanık, şöyle konuştu: "Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması şartıyla emekliler ile bunların dul ve yetimleri de faydalanabilecek" diye konuştu. Fatma GÖKSU