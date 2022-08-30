Bakan Kurum 3’lü konut hamlesiyle 81 ilde sosyal konut yapacaklarını duyurdu |Ekonomi haberleri





TEKNOLOJİ ŞÖLENİ

Bu yıl Samsun merkezli düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ bugün başlıyor. Milli Mücadele'nin başladığı kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başlayacak etkinlikler 4 Eylül'de sona erecek. Bu yıl festivale, 81 il ve 107 farklı ülkeden 154 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen festivale; sanatçılar, bilim insanları, bakanlar, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile çok sayıda davetli katılacak.



BAYRAKTAR KIZILELMA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

BAYKAR Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan turbofan motorlu insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma Samsun'da ilk kez sergilenecek. Hürkuş, Atak Helikopteri, Aksungur, Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı, Akıncı İHA ve Gökbey'in de sergileneceği festivalde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK gösteri uçuşu yapacak, paraşüt timleri gösteri sunacak.



TT VENTURES'TEN 13 GİRİŞİME DESTEK

Türk Telekom iştiraki TT Ventures bünyesinde yürütülen girişim hızlandırma programı Pilot'ta 10'uncu dönem girişimleri belli oldu. Programa yeni gelişen alanlarda özel teknoloji çözümleri geliştiren 13 ekip seçildi. Pilot'a seçilen bir girişime 100 bin dolar, 3 girişime 50 bin dolar yatırım ve diğer ekiplere de 150 bin lira nakit desteği verilecek. TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Girişimlerin yenilikçi iş fikirlerini destekleyerek, yurt dışına açılmalarını hedefliyoruz" dedi.



MADENDE YENİ REKOR GELİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin maden ihracatında geçen yıl rekor kırıldığını belirterek, "Veriler gösteriyor ki bu yıl da maden ihracatında yeni bir rekor geliyor" ifadesini kullandı. Dönmez, "Bu artışta yarı mamul ve mamul ürünlerinin yükseliş yakalaması bir diğer sevindirici gelişme. Katma değerli ürün ihracatını daha da artırarak ülkemize daha fazla döviz kazandıracağız" diye konuştu.



ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 2 MİLYON ARACI GEÇTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 2 milyondan fazla aracın geçtiğini kaydetti. Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile yoldan 27.8 milyon kilometre, zamandan 3.6 milyon saat tasarruf sağladıklarını belirterek, "Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım ve işletme döneminde, milli gelire 2.8 milyar dolar, üretime 6.1 milyar dolar, ihracata 531 milyon dolarlık katkı sağladık" şeklinde konuştu.



SEBZE ÜRETİMİ İÇİN YÜZDE 75 HİBE

Gıda enflasyonunu düşürmeyi hedefleyen hükümet, üretimde maliyetleri azaltacak yeni bir adım daha attı. Tarım Bakanlığı kent tarımı modeli için çalışma başlattı. İlk etapta Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde kent tarımı modelinin yaygınlaştırması için çalışılacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de milyonlarca yerli sebze fidesi vatandaşlara dağıtılmıştı. Kışlık sebze üretimine yönelik olarak İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Şırnak ve Burdur'da belirlenen sebze türleri ve belirlenen proje uygulama alanlarında yüzde 75 hibe fide tohum temin edilmesi planlanıyor. Barış ŞİMŞEK



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