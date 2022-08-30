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    Bakan Kurum 3’lü konut hamlesiyle 81 ilde sosyal konut yapacaklarını duyurdu |Ekonomi haberleri

    Bakan Kurum, 3’lü konut hamlesiyle 81 ilde sosyal konut yapacaklarını, firmalarla kampanya başlatılacağını ve ofislerin dönüşeceğini belirtti. İşte sizler için derlediğimiz 30 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Konutta 3’lü hamle

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eylül'de açıklanacak yeni sosyal konut projesinde gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacağını kaydetti. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti. 'Üç adımda yeni konut hamlesi' başlığı altında yapılacakları sıralayan Bakan Kurum'un paylaşımı şöyle: ● BİRİNCİ ADIM: Sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak.
    ● İKİNCİ ADIM: Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.
    ● ÜÇÜNCÜ ADIM: İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak.



    DÜĞÜN TAKILARI GELİNİN
    Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, oy çokluğu ile aldığı kararla, düğünde takılan altınların kime ait olacağına dair tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Yüksek mahkeme; kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyası ve paralar kim tarafından ve hangi eşe takılırsa takılsın aksine bir anlaşma ya da örf ve adet kuralı olmadığı takdirde kadına bağışlanmış sayıldığına ve artık kadının kişisel malı kabul edildiğine dikkat çekti. Bursa Barosu avukatlarından Cüneyt Fidan, "Yargıtay Hukuk Genel Kurulu takılan bütün ziynet eşyalarının kadına ait olduğunu hükmetti. Taraflar arasında aksi yönde bir anlaşma varsa veya düğünün yapıldığı yerde aksi yönde bir örf ve adet varsa buna da bakılır" dedi.



    831 BİN HANEYE AİLE DESTEĞİ
    Milyonlarca ihtiyaç sahibinin dört gözle beklediği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 15 milyar liralık 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında ilk etapta başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Programla hane başına aylık 450-600, yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında destek veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını belirterek, "1.6 milyon haneye SYDV'lerimiz aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız" dedi. Kapsamı geniş tuttuklarını belirten Yanık, şöyle konuştu: "Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması şartıyla emekliler ile bunların dul ve yetimleri de faydalanabilecek" diye konuştu. Fatma GÖKSU



        SUÇLU FİYATLAR
        Damacana su fiyatının 40 liraya kadar çıkması nedeniyle orman ve baraj çevresindeki çeşmelere ilgi arttı. İstanbul'da Sazlıbosna Barajı yakınlarında bulunan bir çeşmeye gün boyu çok sayıda kişi geliyor. Gelenler, yanlarında getirdikleri damacanaları, pet şişeleri çeşmeden doldurup, evlerine dönüyor. Yaklaşık 50 adet 5 litrelik şişeye çeşmeden içme suyu dolduran Nihat Ene "Normalde suya 2,75 lira veriyordum, şimdi olmuş 7,50 lira. 4 kişilik bir aile günde 10 litre su içiyorsa, 15 lira para yapar. Az para değil. Benim ve kardeşimin aylık 300 liraya yakın su masrafın oluyordu" dedi. Kardeşi Murat Ene ise aylık su masrafının fazla olduğunu belirterek, "4 kişilik bir aileyiz, bir damacana su 27 lira. Aylık 700- 800 lirayı buluyor. İçme suyunu bile karşılayamıyoruz. Bir aydır buradan su doldurup götürüyorum" diye konuştu.



        TOGG'DAN DEV İŞ BİRLİĞİ
        Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, yapay zekayı kullanarak kullanıcı deneyimi konusunda çözümler üreten teknoloji şirketi SMART-iX ve Türkiye'nin global yazılım şirketi Etiya ile stratejik iş ortaklığına imza attı. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, mobilite ekosisteminin büyümesi ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi için iş birliklerinin çok önemli olduğunu belirterek, "Akıllı cihazımızı tasarlarken, ihtiyaç duyacağı iş modelleriyle beraber ekosistemi kurmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. SMART-iX gibi daha akıllı bir yaşam için teknolojik çözümler üreten bir startup ve Türkiye'nin global yazılım şirketi Etiya ile stratejik iş ortaklığı yapmaktan mutluluk duyuyor ve birlikte sürdürülebilir değer yaratacağımıza inanıyoruz" dedi. SMART-iX'in kurucusu ve CEO'su Mehmet Arziman "Togg ile birlikte akıllı bir mobilite ekosisteminde kullanıcıyı merkeze alan yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz" derken; Etiya Kurucu Ortağı ve CEO'su Aslan Doğan ise "Bu iş birliğiyle daha önce telekomünikasyon sektörü standartlarıyla geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizi, mobilite sektörü için dönüştürüyoruz" ifadesini kullandı.



        TEKNOLOJİ ŞÖLENİ
        Bu yıl Samsun merkezli düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ bugün başlıyor. Milli Mücadele'nin başladığı kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başlayacak etkinlikler 4 Eylül'de sona erecek. Bu yıl festivale, 81 il ve 107 farklı ülkeden 154 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen festivale; sanatçılar, bilim insanları, bakanlar, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile çok sayıda davetli katılacak.

        BAYRAKTAR KIZILELMA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
        BAYKAR Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan turbofan motorlu insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma Samsun'da ilk kez sergilenecek. Hürkuş, Atak Helikopteri, Aksungur, Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı, Akıncı İHA ve Gökbey'in de sergileneceği festivalde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK gösteri uçuşu yapacak, paraşüt timleri gösteri sunacak.

        TT VENTURES'TEN 13 GİRİŞİME DESTEK
        Türk Telekom iştiraki TT Ventures bünyesinde yürütülen girişim hızlandırma programı Pilot'ta 10'uncu dönem girişimleri belli oldu. Programa yeni gelişen alanlarda özel teknoloji çözümleri geliştiren 13 ekip seçildi. Pilot'a seçilen bir girişime 100 bin dolar, 3 girişime 50 bin dolar yatırım ve diğer ekiplere de 150 bin lira nakit desteği verilecek. TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Girişimlerin yenilikçi iş fikirlerini destekleyerek, yurt dışına açılmalarını hedefliyoruz" dedi.

        MADENDE YENİ REKOR GELİYOR
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin maden ihracatında geçen yıl rekor kırıldığını belirterek, "Veriler gösteriyor ki bu yıl da maden ihracatında yeni bir rekor geliyor" ifadesini kullandı. Dönmez, "Bu artışta yarı mamul ve mamul ürünlerinin yükseliş yakalaması bir diğer sevindirici gelişme. Katma değerli ürün ihracatını daha da artırarak ülkemize daha fazla döviz kazandıracağız" diye konuştu.

        ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 2 MİLYON ARACI GEÇTİ
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 2 milyondan fazla aracın geçtiğini kaydetti. Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile yoldan 27.8 milyon kilometre, zamandan 3.6 milyon saat tasarruf sağladıklarını belirterek, "Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım ve işletme döneminde, milli gelire 2.8 milyar dolar, üretime 6.1 milyar dolar, ihracata 531 milyon dolarlık katkı sağladık" şeklinde konuştu.

        SEBZE ÜRETİMİ İÇİN YÜZDE 75 HİBE
        Gıda enflasyonunu düşürmeyi hedefleyen hükümet, üretimde maliyetleri azaltacak yeni bir adım daha attı. Tarım Bakanlığı kent tarımı modeli için çalışma başlattı. İlk etapta Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde kent tarımı modelinin yaygınlaştırması için çalışılacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de milyonlarca yerli sebze fidesi vatandaşlara dağıtılmıştı. Kışlık sebze üretimine yönelik olarak İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Şırnak ve Burdur'da belirlenen sebze türleri ve belirlenen proje uygulama alanlarında yüzde 75 hibe fide tohum temin edilmesi planlanıyor. Barış ŞİMŞEK

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