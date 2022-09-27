Emekliler, dul ve yetimler de faydalanacak! Bakan Yanık duyurdu! 7 Bin 200 TL hesaba yatıyor!

SOSYAL YARDIMDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerini küresel ekonomik dalgalanmalardan etkilenmemeleri için tüm gayretleriyle koruyacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Desteğimizi hayata geçirirken faydalanıcı yelpazesini oldukça geniş tuttuk. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı'na hanede yaşayan sayısı fazla olan düşük gelirle çalışan, emekli ve emeklilerimizin dul ve yetimlerini de dahil ettik.

Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması şartıyla SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ile bunların dul ve yetimleri faydalanabilecek. Yine, genel şartları taşımaları ve hanedeki kişi başı düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması koşuluyla özel sektör çalışanları, esnaf, sanatkar ve diğer çalışanlar da desteğimizden yararlanabilecek."