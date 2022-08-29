Sağlık Bakanlığı duyurdu: Tabip, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin atama kurası için talep süreci başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile atanmak isteyen tabip, uzman tabip ve uzman diş tabipleri için 29 Ağustos-6 Eylül'de Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda talep toplanacak.