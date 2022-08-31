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    • Haberler
    • 31.08.2022 10:02
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    • 31.08.2022 10:02
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    Milyonlarca kişiye müjde! Dar gelirlilere destek ödemesi başlıyor! 2 BİN LİRA YATACAK! Tarih belli oldu!

    Dar gelirlilere destek paketi vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İşte dar gelirlilere destek paketi uygulaması ve konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Dar gelirlilere destek ödemesi başlıyor! Milyonlarca kişiye müjde! Tarih belli oldu!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz gün canlı yayında dar gelirli vatandaşlar için iki yeni destek paketini duyurmuş ve ardından 6 milyon vatandaşın borcunu yakından ilgilendiren destek paketinde detayları belli olmuştu. Ancak destek paketinde önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Peki, dar gelirlilere destek ödemesi ne zaman? Dar gelirlilere destek ödemesi şartları neler? İşte konu hakkında merak edilenler...

    DAR GELİRLİLERE DESTEK PAKETİ NE ZAMAN?

    Ekonomi yönetiminin uzun süredir üstünde çalıştığı dar gelirlilere yönelik destek paketinde sona gelindi. Dar gelirli 9 milyona yakın vatandaşın 30 milyar lira tutarındaki borçlarının tasfiye edileceği önceki gün açıklanmıştı.Kabinede de değerlendirilen icra ve haciz sorunlarını çözecek pakete ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre; ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek. Düzenleme toplam 9 milyon dosyayı kapsayacak. 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak.

    Yeni düzenlemeyle 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek. Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan icra dosyaları tasfiye edilecek. Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığınca başlandı, düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor. Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığınca başlandı, düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.

        2 BİN LİRAYA KADAR OLAN BORÇLARI KAPSIYOR
        Düzenlemeyle birlikte varlık yönetim şirketlerine borcu olan vatandaşları kapsıyor. 2.500 liraya kadar icraya devredilen borçlar devlet tarafından karşılanacak. Ayrıca elektrik, su, doğalgaz, telefon borcu icralık olan vatandaşların borçlarını da devlet üstlenecek. 2 bin liraya kadar olan borçlar, şirketlerin vergi borcundan silinecek. Düzenleme çıktıktan sonra borçlar otomatik silinecek ve vatandaşın herhangi bir başvuruya gerek kalmayacak.

        DÜZENLEME NE ZAMAN?
        Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığınca başlandı, düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.

        BAKAN NEBATİ: VATANDAŞLAR BORÇ YÜKÜNDEN KURTULACAK
        Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati vatandaşlara destek sağlanacağını belirterek borçların önemli bir kısmının temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklandığını söylemişti.

        Bakan Nebati şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek."
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        Haberler Haberler Milyonlarca kişiye müjde! Dar gelirlilere destek ödemesi başlıyor! 2 BİN LİRA YATACAK! Tarih belli oldu!
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