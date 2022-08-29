Sağlık çalışanlarını sevindiren teşvik ödemelerinin tutarları bu ay belli oluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik miktarlarını bu ay sonunda öğreneceklerini bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyaz Reform kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgi verdi. Her işlemin bir karşılığı olacağını söyleyen Koca, "Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacak" dedi. Teşvik ödeme havuzunda her hizmetin bir değeri olduğunu söyleyen Koca, teşvik ödemesinden mahsuplaşma olmadığını, her işlemin bir karşılığı bulunduğunu aktardı. Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacağını vurgulayan Koca, "Mahsuplaşma uygulamada kaldırıldı. Yönetmelikteki yeri teknik bir husustan ibarettir" ifadelerini kullandı.
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
Türk Hava Yolları'nın (THY) lojistik markası Turkish Cargo, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından her yıl yayımlanan "Dünya Hava Taşımacılığı İstatistiklerine" göre, toplam taşıma performansı ile hava kargo şirketleri arasında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada yer aldı. Turkish Cargo, "Kilometrelendirilmiş Tonaj" verilerine göre 2021 yılında 9.2 milyon ton kilometrelik taşıma performansı göstererek iş hacmini yüzde 32 oranında artırdı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Turkish Cargo'nun Avrupa'da sergilediği bu başarıyı dünyanın her yerine taşıyarak, 2025'de dünyanın ilk 3 hava kargo markasından biri olma hedefimize doğru hızla ilerliyoruz" dedi.
MESLEK LİSELERİNDEN 864 MİLYON LİRALIK KATKI
Meslek liseleri her alanda üretmeye devam ediyor. Bu yılın ilk 7 ayında meslek liseleri 864 milyon liraya yakın üretimle ekonomiye katkı verdi. Yiyecek içecek hizmetlerinden, elektrikelektronik teknolojisine, mobilya tasarımından konaklamaya varıncaya kadar her alanda yapılan üretim göz kamaştırıyor. Okullar iç üretimin yanı sıra yurt dışına ihracat yapıyor. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının 2021 yılı ilk yedi aylık gelir toplamları 255 milyon 129 bin iken %239 gelir artışı ile 2022 yılı ilk yedi aylık gelir toplamları 863 milyon 916 bin TL'ye ulaştı.
BURCU ŞEN