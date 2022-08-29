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    Sağlık çalışanlarını sevindiren teşvik ödemelerinin tutarları bu ay belli oluyor

    Tüm sağlık çalışanlarına teşvik ödemeleri getirildi. Ödemelerin ne kadar olacağı bu ay bitmeden çalışanlara bildirilecek. İşte sizler için derlediğimiz 29 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Sağlıkçıya ek ödeme

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik miktarlarını bu ay sonunda öğreneceklerini bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyaz Reform kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgi verdi. Her işlemin bir karşılığı olacağını söyleyen Koca, "Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacak" dedi. Teşvik ödeme havuzunda her hizmetin bir değeri olduğunu söyleyen Koca, teşvik ödemesinden mahsuplaşma olmadığını, her işlemin bir karşılığı bulunduğunu aktardı. Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacağını vurgulayan Koca, "Mahsuplaşma uygulamada kaldırıldı. Yönetmelikteki yeri teknik bir husustan ibarettir" ifadelerini kullandı.



    AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
    Türk Hava Yolları'nın (THY) lojistik markası Turkish Cargo, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından her yıl yayımlanan "Dünya Hava Taşımacılığı İstatistiklerine" göre, toplam taşıma performansı ile hava kargo şirketleri arasında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada yer aldı. Turkish Cargo, "Kilometrelendirilmiş Tonaj" verilerine göre 2021 yılında 9.2 milyon ton kilometrelik taşıma performansı göstererek iş hacmini yüzde 32 oranında artırdı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Turkish Cargo'nun Avrupa'da sergilediği bu başarıyı dünyanın her yerine taşıyarak, 2025'de dünyanın ilk 3 hava kargo markasından biri olma hedefimize doğru hızla ilerliyoruz" dedi.



    MESLEK LİSELERİNDEN 864 MİLYON LİRALIK KATKI
    Meslek liseleri her alanda üretmeye devam ediyor. Bu yılın ilk 7 ayında meslek liseleri 864 milyon liraya yakın üretimle ekonomiye katkı verdi. Yiyecek içecek hizmetlerinden, elektrikelektronik teknolojisine, mobilya tasarımından konaklamaya varıncaya kadar her alanda yapılan üretim göz kamaştırıyor. Okullar iç üretimin yanı sıra yurt dışına ihracat yapıyor. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının 2021 yılı ilk yedi aylık gelir toplamları 255 milyon 129 bin iken %239 gelir artışı ile 2022 yılı ilk yedi aylık gelir toplamları 863 milyon 916 bin TL'ye ulaştı.
    BURCU ŞEN



        OYUN SEKTÖRÜNÜN GÖZÜ İSTANBUL'DA
        Türk oyun sektörü son iki yılda hızlı bir şekilde büyüdü. Oyun stüdyoları, yayıncı firmalar, yatırımcılar, servis sağlayıcıları, bağımsız oyun geliştiricileri, sektör uzmanları Mobidictum İş Konferansı'nda bir araya gelecek. Mobidictum İş Konferansı oyun sektörüne dâhil olmak isteyen girişimciler için de bir köprü görevi görecek. Sektöre adım atmak isteyenler konuşmalar, dersler, networking etkinlikleri ile yeni fırsatlar yakalayabilecek. Mobidictum İş Konferansı'nı tüm unsurları ile destekleyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin, bilim ve teknoloji alanında önemli çalışmaları hayata geçirmenin yanı sıra üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde oyun sektöründeki genç girişimcilerin de önüne açtığını vurgulayan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; "Üniversitesanayi iş birliklerimiz hem sanayicilerimiz, hem öğretim elemanlarımız, hem de girişimcilerimiz için mükemmel bir ekosistem oluşturdu. Bağımsız oyun geliştiricileri ve sektör uzmanları ile gerçekleştirilecek Mobidictum İş Konferansı'na destek olan üniversitemiz ve ortağı olduğumuz Gaziantep OSB Teknokent olarak oyun geliştirme alanına da özel önem veriyoruz." dedi. Mobidictum'un kurucusu Batuhan Avucan, "Türkiye'nin lider oyun sektörü medyası olarak bağlantılarımızı ve vizyonumuzu Türkiye'nin ve bölgenin en büyük oyun konferansını organize ediyoruz" dedi.

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        Haberler Ekonomi Sağlık çalışanlarını sevindiren teşvik ödemelerinin tutarları bu ay belli oluyor
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