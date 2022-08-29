Sağlık çalışanlarını sevindiren teşvik ödemelerinin tutarları bu ay belli oluyor





OYUN SEKTÖRÜNÜN GÖZÜ İSTANBUL'DA

Türk oyun sektörü son iki yılda hızlı bir şekilde büyüdü. Oyun stüdyoları, yayıncı firmalar, yatırımcılar, servis sağlayıcıları, bağımsız oyun geliştiricileri, sektör uzmanları Mobidictum İş Konferansı'nda bir araya gelecek. Mobidictum İş Konferansı oyun sektörüne dâhil olmak isteyen girişimciler için de bir köprü görevi görecek. Sektöre adım atmak isteyenler konuşmalar, dersler, networking etkinlikleri ile yeni fırsatlar yakalayabilecek. Mobidictum İş Konferansı'nı tüm unsurları ile destekleyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin, bilim ve teknoloji alanında önemli çalışmaları hayata geçirmenin yanı sıra üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde oyun sektöründeki genç girişimcilerin de önüne açtığını vurgulayan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; "Üniversitesanayi iş birliklerimiz hem sanayicilerimiz, hem öğretim elemanlarımız, hem de girişimcilerimiz için mükemmel bir ekosistem oluşturdu. Bağımsız oyun geliştiricileri ve sektör uzmanları ile gerçekleştirilecek Mobidictum İş Konferansı'na destek olan üniversitemiz ve ortağı olduğumuz Gaziantep OSB Teknokent olarak oyun geliştirme alanına da özel önem veriyoruz." dedi. Mobidictum'un kurucusu Batuhan Avucan, "Türkiye'nin lider oyun sektörü medyası olarak bağlantılarımızı ve vizyonumuzu Türkiye'nin ve bölgenin en büyük oyun konferansını organize ediyoruz" dedi.



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