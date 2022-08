Sağlık çalışanlarını sevindiren teşvik ödemelerinin tutarları bu ay belli oluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik miktarlarını bu ay sonunda öğreneceklerini bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyaz Reform kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgi verdi. Her işlemin bir karşılığı olacağını söyleyen Koca, "Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacak" dedi. Teşvik ödeme havuzunda her hizmetin bir değeri olduğunu söyleyen Koca, teşvik ödemesinden mahsuplaşma olmadığını, her işlemin bir karşılığı bulunduğunu aktardı. Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacağını vurgulayan Koca, "Mahsuplaşma uygulamada kaldırıldı. Yönetmelikteki yeri teknik bir husustan ibarettir" ifadelerini kullandı.