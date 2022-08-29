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    • Ekonomi
    • 29.08.2022 10:11
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    • 29.08.2022 10:11
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    Ekonomiye güven yükseldi! TÜİK kritik veriyi açıkladı

    Son dakika haberine göre ekonomik güven endeksi Ağustos 2022 döneminde bir önceki aya göre yüzde 1 oranında artarak 94,3 değerine yükseldi. Tüketici güven endeksi ise %6,1 oranında artarak 72,2 değerini aldı.

    Ekonomiye güven yükseldi! TÜİK kritik veriyi açıkladı

    Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 93,4 iken, Ağustos ayında %1,0 oranında artarak 94,3 değerini aldı.

    Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi %6,1 oranında artarak 72,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 86,3 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,1 oranında azalarak 101,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,4 oranında azalarak 112,9 değerini aldı.

    Ekonomik güven endeksi, Ağustos 2022

    Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Ağustos 2022
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