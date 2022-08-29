Akaryakıtta 'pes' dedirten yöntemler! Sahte oyun deşifre edildi: İkinci beyinden paralel istasyona! 300'ü mühürlendi

Bayi-dağıtıcı ve maden/taş ocakları üçgeninde dönen sahte fatura vurgunu tespit edildi.1.100 bayinin 300'ü mühürlendi. Pompanın üstüne gizlenmiş ikinci beyinden, paralel istasyona kadar pes dedirten yöntemler deşifre edildi.
Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi, bayi-dağıtıcı ve maden-taş ocakları üçgeninde dönen sahte fatura vurgununu tespit etti. İncelemeye alınan 1.100 bayinin 300'ü mühürlendi. 900'e yakın bayinin sahte fatura kullanıp kullanmadığına yönelik inceleme ekimde tamamlanacak. Sahte fatura kesip devleti milyarlarca lira zarara uğratan bayi-dağıtıcı ağından sonra sıra komisyon karşılığı bu bayilerden fatura alan inşaat ve hafriyat firmalarına gelecek. Bunlarla ilgili incelemenin de başlatıldığı öğrenildi. Akaryakıtta sahte fatura oyununda bayi ve dağıtıcılar birçok yöntem kullanıyor. Dağıtıcı firmalar aracılığıyla üretilen sahte faturalar bayiler üzerinden piyasaya sürülüyor. Dağıtıcılardan yasal olarak temin edilen akaryakıtın faturası giderlerini yüksek göstermek isteyen son kullanıcılara komisyon karşılığı satılıyor. Akaryakıt da faturasız şekilde kayıt dışı piyasaya sürülüyor. Kayıt dışı temin edilen akaryakıta sahte faturayla yasal görünüm kazandırılıyor. Yazarkasalara müdahale edilerek kayıt dışı akaryakıt satışları siliniyor.
MADEN OCAKLARI DA AKARYAKIT SAHTECİLİĞİNİN İŞİN İÇİNDE
Sahte faturayı kullanan bayi akaryakıtı 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na aykırı olarak başka bir bayiden faturasız temin ediyor. Tedariki yapan bayi ise yakıtın faturasını komisyon karşılığında maden ve taş ocakları ile hafriyat şirketlerine satıyor. Faturayı komisyon karşılığı alan şirketler, bunu gider göstererek KDV indirimi temin ediyor. Hatta Kurumlar Vergisi'nden bu faturayı düşüyor. Yakıtı faturasız alan bayi ise, sahte fatura üreticisi kendi gerçek dağıtıcısından fatura temin ederek aldığı yakıtı yasallaştırıyor.