Akaryakıtta 'pes' dedirten yöntemler! Sahte oyun deşifre edildi: İkinci beyinden paralel istasyona! 300'ü mühürlendi

2021'DEN SONRA DEVRAN DEĞİŞTİ

2021'E kadar yeterli kanuni yaptırım olmaması nedeniyle sahte fatura kullanıcısı bayiler bu yöntemlerle devleti milyarlarca lira zarara uğrattı. 2021'de Vergi Usul ve Petrol Piyasası Kanunları'nda yapılan değişiklikler sonrası akaryakıtta kaçakçılıkla mücadele yeni boyut kazandı. Vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edilen akaryakıt firmalarına yönelik tesis devir yasağı gibi önemli uygulamalar hayata geçirildi.

Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara ve otomasyon sistemlerine yapılan yasa dışı müdahaleler, 'Vergi Usul Kanunu'na göre suç kapsamına alındı. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesindeki 'Akaryakıt Özel Ekibi' sayesinde hızlı ve etkin mücadeleye girişildi. 2021'den bu yana toplam 27 milyar TL değerinde kamu zararı engellendi, 67.5 milyarlık sahte faturanın kesilmesi önlendi.