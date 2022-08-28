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    • Ekonomi
    • 29.08.2022 06:33
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    • 29.08.2022 06:36
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    İkinci el araç fiyatlarında düşüş sinyali! Sıfır otomobil düzenlemesi yapıldı stokçular patladı

    Son dakika haberine göre sıfır araçlarla ilgili yapılan 6 ay/6 bin kilometre düzenlemesi sonrası ikinci el araç fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Sektör temsilcileri çip krizinin sona ermesi ve düzenlemenin etkisiyle sene sonuna kadar ikinci ellerde yüzde 20 oranında bir düşüş yaşanacağının altını çizdi.

    İkinci el araç fiyatlarında düşüş sinyali

    Otomotiv sektöründe gündeme oturan sıfır araçlardaki tedarik ve stokçuluk sorunları sonucunda ortaya çıkan 6 ay/6 bin kilometre yönetmeliğiyle ilgili sektörden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

    Türkiye Gazetesi'nin haberine göre tüketicilerin birçok marka ve modelde sıfır kilometre araca ulaşmakta sıkıntı yaşamasına karşın, ODD verilerinde otomobil satışlarında son 2 yıla göre belirgin bir düşüş olmadığının altını çizen sektör temsilcisi Fatih Yanık "Mayıs, haziran ve temmuz ayları için 2020 yılında 190 bin, 2021'de 181 bin, 2022'de ise 198 bin adet binek ve haﬁf ticari araç satışı gerçekleştiğini görüyoruz.

    Yani şunu diyebiliriz; sıfır araç var ve satılmış. Ancak nihai tüketici bu araçlara ulaşamamış. Bu durum alınan kararların etkisiyle yıl sonuna doğru değişecek, nihai tüketici bayilerden sıfır kilometre araca ulaşacaktır.

        İkinci elde ise panik satışlar dışında ÖTV söylentileri sebebiyle bir durgunluk vardı ve ekspertiz girişlerinde geçen seneye oranla yüzde 50 düşüş gözlemledik. Sıfır araç problemi ortadan tamamen kalktığı takdirde sene sonuna kadar ikinci elde ﬁyatlar ortalama yüzde 20 dolayında düşüş gösterebilir" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan 6 ay 6.000 km tespitinin nasıl ve kimin tarafından yapılacağı konusunda sektörün açıklama beklediğini sözlerine ekleyen Yanık "Tespitinin, Hizmet Yeterlilik Belgeli ekspertiz noktalarında, noter satış öncesinde yapılması daha uygun olacaktır" dedi.

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        İkinci el araç fiyatlarında düşüş sinyali
        Haberler Ekonomi İkinci el araç fiyatlarında düşüş sinyali! Sıfır otomobil düzenlemesi yapıldı stokçular patladı
            SON DAKİKA