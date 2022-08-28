İkinci el araç fiyatlarında düşüş sinyali! Sıfır otomobil düzenlemesi yapıldı stokçular patladı

Otomotiv sektöründe gündeme oturan sıfır araçlardaki tedarik ve stokçuluk sorunları sonucunda ortaya çıkan 6 ay/6 bin kilometre yönetmeliğiyle ilgili sektörden açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre tüketicilerin birçok marka ve modelde sıfır kilometre araca ulaşmakta sıkıntı yaşamasına karşın, ODD verilerinde otomobil satışlarında son 2 yıla göre belirgin bir düşüş olmadığının altını çizen sektör temsilcisi Fatih Yanık "Mayıs, haziran ve temmuz ayları için 2020 yılında 190 bin, 2021'de 181 bin, 2022'de ise 198 bin adet binek ve haﬁf ticari araç satışı gerçekleştiğini görüyoruz.
Yani şunu diyebiliriz; sıfır araç var ve satılmış. Ancak nihai tüketici bu araçlara ulaşamamış. Bu durum alınan kararların etkisiyle yıl sonuna doğru değişecek, nihai tüketici bayilerden sıfır kilometre araca ulaşacaktır.