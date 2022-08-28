İkinci el araç fiyatlarında düşüş sinyali! Sıfır otomobil düzenlemesi yapıldı stokçular patladı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre tüketicilerin birçok marka ve modelde sıfır kilometre araca ulaşmakta sıkıntı yaşamasına karşın, ODD verilerinde otomobil satışlarında son 2 yıla göre belirgin bir düşüş olmadığının altını çizen sektör temsilcisi Fatih Yanık "Mayıs, haziran ve temmuz ayları için 2020 yılında 190 bin, 2021'de 181 bin, 2022'de ise 198 bin adet binek ve haﬁf ticari araç satışı gerçekleştiğini görüyoruz.