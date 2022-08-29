1.2 milyar dolar değerinde! Ağrı Diyadin'deki altın madeni için sayılı günler kaldı

Daha önce terörün kol gezdiği bölgede, şu an da ekonomik anlamda hamdolsun çok büyük bir girdimiz var. Tesis yaklaşık 160 milyon dolarlık yatırımla tamamlanacak. Bunları yer altından çıkarıp ülke ve bölge ekonomisine katkı vermeyi hedefliyoruz. Bölgede 37 tane sondajın yapılması lazım. Şu ana kadar 27 sondaj yapılmış. Geri kalanda eylülün ortasına kadar bitecek. Ondan sonraki süreçte tesislerin temel atma çalışmalarımız bu bölgede devam edecek."

Çelebi, aynı bölgede 50 derecelik jeotermal su kaynağının olduğunu belirterek, 1000 dekar alan üzerinde seracılık yapmak isteyen bir şirketin de olduğunu ve yatırımcıyı desteklediklerini anlattı.