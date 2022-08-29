1.2 milyar dolar değerinde! Ağrı Diyadin'deki altın madeni için sayılı günler kaldı

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali ile Mollakara köyündeki çalışmaları inceledi.
Milletvekili Çelebi, AA muhabirine, AK Parti hükümetleri döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye çok büyük yatırım yaptıklarını söyledi.
Piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın ve 3,5 ton gümüşün bölgede bulunduğunu ifade eden Çelebi, şöyle konuştu: "İki yıl önce 2 bakanımız ve grup başkanvekilimiz ile burada temel attık. Önümüzdeki sene inşallah bu işletmenin temelini atıp ve aynı zamanda 2023 itibarıyla da burada bir tesisin açılmasını düşünüyoruz. Bu hem bölge hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayacak.