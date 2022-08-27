Şartlar ve detaylar belli oldu! Emekliler senelerdir bekliyordu! 7.500 TL ve 8.000 TL maddi destek müjdesi!

Emekli vatandaşlarımız bağlamında güzel haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimi ay en düşük emekli maaşının 3.500 TL yapılmasından sonra, bankalarda kendi aralarında çılgın bir yarışa girdi. Maaşını belli bankalara taşıyanlara 7.500 TL ve 8.000 TL parasal destek sağlanacak. Neredeyse emekli maaşının 2 katına tekabül eden bu destekle emeklilerimiz rahat bir soluk alacak. Ekonomik hayatın zorlaştığı bugünkü koşullarında ilaç gibi bir kampanya bulunduğu düşünülebilir.
Emekli Maaşına Promosyon Alma Şartları
Emekli vatandaşlar promosyon aldıkları bankaların birtakım şartlarını kabul ederek bu şansa ulaşıyorlar. Şartlar arasında belli vakit emekli maaşın taşındığı bankada kalma taahhüdü verilmesi ilk şarttır. Bu koşulu yerine getiren vatandaşlar sertifikasyon ardından alacakları promosyon ücretini hesap ettirerek alırlar. Bu hesaplamalar maaşın ne kadar bulunduğu ile ilgilidir. 2000 ile 8000 TL arasında promosyon veren bankalar vardı
AKBANK: Maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor. Böylece emeklilerin kazancı 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, mobil ve internet ile hafta içi ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.