Şartlar ve detaylar belli oldu! Emekliler senelerdir bekliyordu! 7.500 TL ve 8.000 TL maddi destek müjdesi!

DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor. Emekli olmak isteyenlere ve işletme sahibi emeklilere özel faizli kredi imkanı da sunuyor.

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira veriyor. Emekli yakınını getirene 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor. En çok 2 yakın getirilebiliyor. Promosyon başvurusu yapıp, bir yakını da getiren 7 bin 500 liraya varan ödeme imkanı elde ediyor. İnternet ve mobil şubelerden havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar EFT işlemlerine ücret almıyor, bakiyenin tamamını kuruşu kuruşuna çekme, mevduat ve kredilerde özel faiz imkanı sunuyor.