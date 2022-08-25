ABD ikinci çeyrekte de daraldı: Ülke ekonomisi teknik resesyona girdi

EKONOMİ TEKNİK OLARAK RESESYONDA

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6'lık küçülme kaydetmişti. Ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.

KAMU HARCAMALARI AZALDI

Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada, özel stok yatırımları, konut sabit yatırımları, federal kamu harcamaları ve eyalet ile yerel kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu.

Aynı dönemde, ihracat ve kişisel tüketim harcamaları arttı.