ABD ikinci çeyrekte de daraldı: Ülke ekonomisi teknik resesyona girdi

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 ile beklenenden az daraldı. Ancak ikinci çeyrekte de daralma gösteren ülke ekomisi için teknik resesyon dönemi başladı.
TAHMİN EDİLENDEN AZ KÜÇÜLME
ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminlerini açıkladı.
Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,6 azaldı.
Söz konusu dönemde GSYH verisinde hafif yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 0,8 küçülmesi yönündeydi.
Ülkenin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 daraldığı kaydedilmişti. Böylece ABD'de ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde tahmin edilenden az küçülme gösterdi.
EKONOMİ TEKNİK OLARAK RESESYONDA
ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6'lık küçülme kaydetmişti. Ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.
KAMU HARCAMALARI AZALDI
Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada, özel stok yatırımları, konut sabit yatırımları, federal kamu harcamaları ve eyalet ile yerel kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu.
Aynı dönemde, ihracat ve kişisel tüketim harcamaları arttı.