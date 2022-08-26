İcra borçları siliniyor! Dar gelirli vatandaşlar için hazırlanan destek paketlerinin detayları belli oldu

Dar gelirli vatandaşların icra haciz sorunlarını çözmek amacıyla hazırlanan iki paketin detayları belli oldu. 6 milyon kişinin 9 milyon dosyadaki yaklaşık 30 milyar düzeyindeki icralık borcu tasfiye edilecek. Böylece elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi temel ihtiyaçlarla ilgili sözleşmelerden doğan borçlar ile kredi kartı ve kredi gibi icralık olmuş borçların belli kısmını devlet üstlenecek. Ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı dar gelirlilere yönelik destek paketi çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte netleşmiş oldu. Destek paketi iki aşamalı olacak. Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak. İcra dosyaları ise kapanacak. Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek. Böylece ağırlıklı olarak bankalara olan kredi ve kart borcu yüzünden icralık olan vatandaşların 2.500 TL'ye kadar borçları ödenerek icra dosyaları kapatılacak. Hazine ve Maliye, Adalet, Enerji ile Ulaştırma bakanlıklarının yaklaşık bir ay süren çalışmaları sonrasında düzenlemeye son şekli verildi. Düzenlemenin 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla yasalaşması bekleniyor.

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