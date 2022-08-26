Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına taban ek ödeme ve teşvik ödemesi | Ekonomi haberleri





FAİZ ARTIRMAK SORUNU ÇÖZMEZ

Bankanın 98. kuruluş yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye'de ticaretle uğraşan herkesin bilançosunun iyi olduğu bir dönemden geçildiğini söyledi. Aran, "Herkes yılsonu hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Sektörde kredilerin ve nakit akışının döndüğü, ticaretle uğraşanların para kazandığı bir dönemde bankalar da bundan nasibini alıyor" dedi. Küresel çaptaki ekonomik problemlerin sadece para politikasıyla veya faiz artırımlarıyla çözülemeyeceğinin altını çizen Aran, "2008 global krizi tam olarak sona ermeden pandemiyle birleşti. Karşımızdaki sorunların çözümü için kitabın dışına çıkmak gerekiyor" dedi. "Küresel açıdan böyle bir konjonktür varken, ülkemizde enflasyon yüzde 80'e dayanmışken faizin yüzde 13, 15 olmasının sorunun çözümüne bir etki etmeyeceğini, o aşamaları geçtiğimizi düşünüyorum" diyen Aran, "Sorunların çözümü için 'Merkez Bankası faizi indirsin, yükseltsin' noktasının çok ötesindeyiz" yorumunu yaptı.