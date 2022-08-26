Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına taban ek ödeme ve teşvik ödemesi | Ekonomi haberleri

Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarına, yönetmelik değişikliğiyle taban ek ödeme ve teşvik ödemesinden yararlanabilme imkanı getirildi. Ödeme, herhangi bir ihtar puan almamış sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin yüzde 42'si oranında olacak. Ancak bu ödeme, 1-10 arası ihtar puanı alanlara 1 ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara 2 ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise 3 ay süre ile yapılmayacak. Aile sağlığı çalışanları da destekten yararlanacak. Bu kapsamda yönetmelikteki ihtar puanı cetveline istinaden, herhangi bir ihtar puan almamış aile sağlığı çalışanlarına tavan ücretin yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Ancak 1-10 arası ihtar puanı alanlara 1 ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara 2 ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise 3 ay süreyle bu ödeme gerçekleştirilmeyecek. Yönetmelik, 1 Eylül 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.
FAİZ ARTIRMAK SORUNU ÇÖZMEZ
Bankanın 98. kuruluş yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye'de ticaretle uğraşan herkesin bilançosunun iyi olduğu bir dönemden geçildiğini söyledi. Aran, "Herkes yılsonu hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Sektörde kredilerin ve nakit akışının döndüğü, ticaretle uğraşanların para kazandığı bir dönemde bankalar da bundan nasibini alıyor" dedi. Küresel çaptaki ekonomik problemlerin sadece para politikasıyla veya faiz artırımlarıyla çözülemeyeceğinin altını çizen Aran, "2008 global krizi tam olarak sona ermeden pandemiyle birleşti. Karşımızdaki sorunların çözümü için kitabın dışına çıkmak gerekiyor" dedi. "Küresel açıdan böyle bir konjonktür varken, ülkemizde enflasyon yüzde 80'e dayanmışken faizin yüzde 13, 15 olmasının sorunun çözümüne bir etki etmeyeceğini, o aşamaları geçtiğimizi düşünüyorum" diyen Aran, "Sorunların çözümü için 'Merkez Bankası faizi indirsin, yükseltsin' noktasının çok ötesindeyiz" yorumunu yaptı.
AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 1.15 TRİLYON
Bankanın yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünü 1.15 trilyon TL'ye yükselttiğini hatırlatan Aran, bu dönemde 652.1 milyar TL nakdi kredi, 223.9 milyar TL gayrinakdi kredi olmak üzere ekonomiye toplam 876 milyar TL düzeyinde kaynak sağladıklarını vurguladı. Aran, 737.2 milyar TL mevduat hacmi ile birinci olduklarını söyledi.