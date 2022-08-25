Aile Bakanlığı hesaplara 7 bin 200 lira yatıracak! T.C sonu 0,2,4,6,8 olanlar! ATM veya PTT'den paranızı alabilirsiniz! 1 sene boyunca...
Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara destekler sağlanmaya devam ediyor. Gelir durumuna göre, 250,550,600 TL arasında vatandaşlara nakit para desteği sağlanacak. Aile Destek paketi ile dar gelirli hanelere 12 ay boyunca düzenli olarak maddi destek sağlanacak. İlk ödeme 29 Temmuz Cuma günü yapıldı. Başvuruda bulunanlar 2. ödemelerin ne zaman yapılacağını merak edip araştırıyor. İşte Aile destek programına dair merak edilenler...
450 - 600 TL arasında değişen tutarlar ile düzenli olarak ödenecek olan Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin merak edilenler açıklandı. Programa başvuruda bulunanlar ödemelerin ne zaman hesaba geçeceğini arama motorlarında sorguluyor. Hak sahibi kişiler bu destekten 12 ay boyunca yararlanacak. İşte Aile destek ödemelerine ilişkin merak edilenler...
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?
Bakan Yanık'ın açıklamasına göre, temmuz ayı içinde başvuru yapanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması durumunda, ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklar.
Hak sahiplerine ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapıldı.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" dedi.