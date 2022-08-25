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    • Ekonomi
    • 25.08.2022 17:53
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    • 25.08.2022 17:53
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    VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022-2023 lise üniversite VGM burs ücreti kaç TL oldu? VGM burs başvuru ekranı!

    Ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencileri gündemde yoğun bir şekilde VGM burs başvurusu nasıl yapılır 2022? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Eğitim hayatında maddi olarak büyük katkı sağlayan burslar devlet tarafından sağlanırken kurum ve kuruluşlar da veriyor. 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün her yıl öğrencileri sunduğu burs hakkında bilgiler merak edildi. Peki VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022-2023 lise üniversite VGM burs ücreti kaç TL oldu? VGM burs başvuru ekranı!

    takvim.com.tr
    VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

    VGM burs başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman alınacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine her yıl verilen burs konusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Binlerce öğrenci VGM burs başvurusu için istenilen şartların neler olduğunu merak ediyor. İşte ayrıntılar...

    VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    VGM burs başvuru tarihleri konusunda araştırmalar sürüyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde VGM burs başvurularının alınacağı tarihler konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 15 Ekim tarihinde Ortaöğretim burs başvuruları alınırken 1 Kasım tarihinde Yükseköğrenim burs başvuruları alınmaya başlanmıştı.

    VGM BURS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    2021-2022 eğitim öğretim yılında VGM burs başvuru ücreti olarak öğrencilere 650 TL yükseköğrenim için 200 TL ortaöğrenim için ödeme yapılmıştı.

        KİMLER YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSUNDAN YARARLANAMAZ?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

        a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

        b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

        c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

        ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

        d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

        e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

        f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

        g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

        Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

        Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.
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        Haberler Ekonomi VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022-2023 lise üniversite VGM burs ücreti kaç TL oldu? VGM burs başvuru ekranı!
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