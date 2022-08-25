Banka emekli maaşına bloke koyabilir mi? Emekli maaşına bloke konulduğunda ne yapılmalı?



TAAHHÜT ETMİŞ SAYILIYOR

PTT de gelen yazılar üzerine bankada bulunan maaşa bloke koydu. Emekli bunun üzerine konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme emekli lehine karar vererek, blokenin kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine, bankalar kararı temyiz etti. Yargıtay 13'üncü Hukuk Dairesi ise bu konuda emsal niteliğinde bir karara imza attı. Daire, bankadan kredi kullanan bir emeklinin, kredi sözleşmesine imza attığını ve bu imzalarla maaşı ile bu krediyi ödemeyi taahhüt altına aldığını kaydetti.

EMEKLİ MAAŞIMDA BLOKE VAR NE YAPMALIYIM?

Bu haciz işlemi emeklinin izni olmadan yapılmışsa; emekli maaşına haciz koyduran kurumun icra müdürlüğünü yapılan işlemden dolayı şikayet edebilirsiniz. Eğer bu bloke devam ediyorsa, bulunduğunuz yerdeki Cumhuriyet Savcılığına ya da İcra Tetkik Merciine gidip bu konuyu şikayet edebilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON BLOKESİ NASIL KALDIRILIR?

Konuyla ilgili yapılan açıklamada bu blokenin kaldırılması mümkün. Direkt banka şubesine giderek kalan gün sayısının karşılığı kadar promosyon iadesi yapılarak bloke kaldırılır. Banka bunu yasal olarak yapmak zorunda" ifadeleri kullanıldı.