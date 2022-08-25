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    • Haberler
    • 25.08.2022 17:13
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    • 25.08.2022 17:13
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    Banka emekli maaşına bloke koyabilir mi? Emekli maaşına bloke konulduğunda ne yapılmalı?

    Emekli promosyonları vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Birçok banka arasında yarış kızıştı. Bu nedenle konu hakkındaki araştırmalar hızlandı. Bazı bankalar emekli maaşına bloke koyarak emeklilerin maaşlarını taşımalarını ve promosyon almalarını engelliyor. Peki, emekli maaşına bloke koyulabilir mi?n Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Maaşa bloke konulduğunda ne yapılmalı?

    takvim.com.tr
    Banka emekli maaşına bloke koyabilir mi?

    Kişinin borcundan dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alınan emekli, sakatlık, dul ve yetim aylığının, ilgili yasa gereği haczi ve blokesi mümkün değil. Ancak bu yasağın iki istisnası var; nafaka borçları ve borçlunun muvafakati. Yani emekli, dul ve yetimin maaşı, SGK alacakları ve nafaka dışında kişinin muvafakatı olmadan haczedilemiyor. Burada en önemli konu muvafakat sözleşmesi. Emekliler işte bu sözleşme nedeniyle maaşa bloke koyulduğunda itiraz etse bile yargıdan lehine karar çıkmayabiliyor.

    TÜKETİCİ KREDİSİ ÇEKTİ
    Yargıtay'ın son dönemdeki kararları da bu yönde. Örnek bir dava, emeklinin iki bankadan tüketici kredisi kullanması ve her iki bankaya olan kredilerinin ödemelerini aksatması üzerine gerçekleşti. İki bankadan tüketici kredisi kullanan emekli, maaşını ise PTT üzerinde almaya başladı. Bankalar da PTT'ye yazı göndererek, emeklinin ödenmeyen taksitleri nedeniyle maaşına bloke konulmasını istedi.


    TAAHHÜT ETMİŞ SAYILIYOR
    PTT de gelen yazılar üzerine bankada bulunan maaşa bloke koydu. Emekli bunun üzerine konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme emekli lehine karar vererek, blokenin kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine, bankalar kararı temyiz etti. Yargıtay 13'üncü Hukuk Dairesi ise bu konuda emsal niteliğinde bir karara imza attı. Daire, bankadan kredi kullanan bir emeklinin, kredi sözleşmesine imza attığını ve bu imzalarla maaşı ile bu krediyi ödemeyi taahhüt altına aldığını kaydetti.

    EMEKLİ MAAŞIMDA BLOKE VAR NE YAPMALIYIM?
    Bu haciz işlemi emeklinin izni olmadan yapılmışsa; emekli maaşına haciz koyduran kurumun icra müdürlüğünü yapılan işlemden dolayı şikayet edebilirsiniz. Eğer bu bloke devam ediyorsa, bulunduğunuz yerdeki Cumhuriyet Savcılığına ya da İcra Tetkik Merciine gidip bu konuyu şikayet edebilirsiniz.

    EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON BLOKESİ NASIL KALDIRILIR?
    Konuyla ilgili yapılan açıklamada bu blokenin kaldırılması mümkün. Direkt banka şubesine giderek kalan gün sayısının karşılığı kadar promosyon iadesi yapılarak bloke kaldırılır. Banka bunu yasal olarak yapmak zorunda" ifadeleri kullanıldı.

        MAAŞ NEDEN BLOKE OLUR?
        Belirtilen bu kanuna göre haczi yasaklanmış olan gelir, aylık ya da ödemelerin haczedilmesine dair alınan talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde reddedilir. Yani emekli kişinin bizzat talebi olmazsa nafaka alacağı dışında maaşından hiçbir kesilme yapılamamaktadır.

        EMEKLİ MAAŞINA HANGİ DURUMLARDA EL KONULABİLİR?
        Emekli maaşı üzerindeki bloke yani haciz işleminin gerçekte hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Emekli kişinin yazılı izni olmadığı sürece bu bloke işlemi gerçekleştirilemez. Emekli olan kişi emekli maaşının bloke edilmesine dair bir izin vermiş olsa bile maaşının ya da gelirinin hepsinin bloke edilmesi gibi bir durum olmamaktadır.

        Emekli kişi izin verdiği sürece maaşının sadece dörtte birine haciz işlemi uygulanır. Yani emekli olan kişi izin verdikten sonra eğer maaşın hepsine haciz konulursa bunu gerekli kurumlara şikayet edebilir.

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