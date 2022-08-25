Banka emekli maaşına bloke koyabilir mi? Emekli maaşına bloke konulduğunda ne yapılmalı?

Kişinin borcundan dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alınan emekli, sakatlık, dul ve yetim aylığının, ilgili yasa gereği haczi ve blokesi mümkün değil. Ancak bu yasağın iki istisnası var; nafaka borçları ve borçlunun muvafakati. Yani emekli, dul ve yetimin maaşı, SGK alacakları ve nafaka dışında kişinin muvafakatı olmadan haczedilemiyor. Burada en önemli konu muvafakat sözleşmesi. Emekliler işte bu sözleşme nedeniyle maaşa bloke koyulduğunda itiraz etse bile yargıdan lehine karar çıkmayabiliyor.
TÜKETİCİ KREDİSİ ÇEKTİ
Yargıtay'ın son dönemdeki kararları da bu yönde. Örnek bir dava, emeklinin iki bankadan tüketici kredisi kullanması ve her iki bankaya olan kredilerinin ödemelerini aksatması üzerine gerçekleşti. İki bankadan tüketici kredisi kullanan emekli, maaşını ise PTT üzerinde almaya başladı. Bankalar da PTT'ye yazı göndererek, emeklinin ödenmeyen taksitleri nedeniyle maaşına bloke konulmasını istedi.
TAAHHÜT ETMİŞ SAYILIYOR
PTT de gelen yazılar üzerine bankada bulunan maaşa bloke koydu. Emekli bunun üzerine konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme emekli lehine karar vererek, blokenin kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine, bankalar kararı temyiz etti. Yargıtay 13'üncü Hukuk Dairesi ise bu konuda emsal niteliğinde bir karara imza attı. Daire, bankadan kredi kullanan bir emeklinin, kredi sözleşmesine imza attığını ve bu imzalarla maaşı ile bu krediyi ödemeyi taahhüt altına aldığını kaydetti.
EMEKLİ MAAŞIMDA BLOKE VAR NE YAPMALIYIM?
Bu haciz işlemi emeklinin izni olmadan yapılmışsa; emekli maaşına haciz koyduran kurumun icra müdürlüğünü yapılan işlemden dolayı şikayet edebilirsiniz. Eğer bu bloke devam ediyorsa, bulunduğunuz yerdeki Cumhuriyet Savcılığına ya da İcra Tetkik Merciine gidip bu konuyu şikayet edebilirsiniz.
EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON BLOKESİ NASIL KALDIRILIR?
Konuyla ilgili yapılan açıklamada bu blokenin kaldırılması mümkün. Direkt banka şubesine giderek kalan gün sayısının karşılığı kadar promosyon iadesi yapılarak bloke kaldırılır. Banka bunu yasal olarak yapmak zorunda" ifadeleri kullanıldı.