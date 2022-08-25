Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini öngören çalışmanın bu ay bitmeden tamamlanması ve kamuoyuna açıklanması bekleniyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinde olduğu gibi sözleşmeli personel çalışmasına da sendikaların görüşleri alınarak son şekli verilecek. Bu kapsamda memur-sen 16 maddeden oluşan taleplerinin yer aldığı dosyayı çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına sundu. O taleplerin başında süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın mevcuttaki tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi yer alıyor. Bu kapsamdakilerin tam sayısı ise 565 bin 35.
YENİ HAKLAR
Memur-sen sözleşmeli personel mevzuatının değiştirilmesini ve yer değişikliği hakkına ilişkin eşitsizliğin giderilmesini, görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkı önündeki engellerin kaldırılmasını, tayin, terfi, nakil, izin hakları ve disiplin cezalarının kadrolu kamu görevlisi ile eşitlenmesini istiyor. Ayrıca eşit işe eşit ücret, gelir vergisi adaletsizliğinin giderilmesi, kadro için mecburi hizmet süresi uygulamasının kaldırılması, 4/c'den 4/b'ye geçen sözleşmeli personele uygulanan re'sen emeklilik uygulamasının sona erdirilmesi ve yine bu kapsamdaki personelin geçici personel pozisyonundaki hizmet sürelerinin memuriyet hizmet süresinden sayılması diğer talepler arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı diğer memur konfederasyonlarında da gelecek talepleri ardından çalışmaya son şeklini verecek.
ÜÇ TURİSTTEN BİRİ İSTANBUL'A GELDİ
İstanbul, temmuz ayında ağırladığı 1 milyon 759 bin kişi ile son 10 yılın aylık bazda en yüksek yabancı turist sayısına ulaştı. Turist sayısı yılın 7 ayında 8 milyon 514 bin 806 oldu. Almanlar, temmuzda İstanbul'a gelen 142 bin 77 turistle ilk sırada yer aldı. Almanya'yı sırasıyla 133 bin 218 turistle Rusya, 97 bin 355 turistle ABD, 94 bin 708 turistle İran, 70 bin 179 turistle İngiltere takip etti. İlk 7 ayda gelen 26 milyon turistin 3'te 1'ini İstanbul ağırladı.
HEKTAŞ ÖZBEKİSTAN'DA BÜYÜYECEK
HEKTAŞ, Özbekistan'da bitki besleme ve bitki koruma sektörlerine yönelik üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, 2017'de oluşturdukları temel strateji planında satarak değil, satın alarak, yatırım yaparak, üreterek büyümeyi benimsediklerini aktardı. OYAK Gıda Sektörü Başkanı Levent Ortakçıer de "Özbekistan'da 30 bin ton bitki koruma ve 150 bin ton bitki besleme kapasiteli yatırımımıza başlıyoruz" dedi.