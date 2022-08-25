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    Sözleşmeliye kadro çalışmasında sona gelindi! | Ekonomi haberleri

    Eylül ayı ile birlikte tamamlanarak Ekim ayında Meclis’e gelmesi beklenen sözleşmeliye kadro çalışmasında da sona gelindi. İşte sizler için derlediğimiz 25 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Sözleşmeliye kadro tamam

    Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini öngören çalışmanın bu ay bitmeden tamamlanması ve kamuoyuna açıklanması bekleniyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinde olduğu gibi sözleşmeli personel çalışmasına da sendikaların görüşleri alınarak son şekli verilecek. Bu kapsamda memur-sen 16 maddeden oluşan taleplerinin yer aldığı dosyayı çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına sundu. O taleplerin başında süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın mevcuttaki tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi yer alıyor. Bu kapsamdakilerin tam sayısı ise 565 bin 35.

    YENİ HAKLAR
    Memur-sen sözleşmeli personel mevzuatının değiştirilmesini ve yer değişikliği hakkına ilişkin eşitsizliğin giderilmesini, görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkı önündeki engellerin kaldırılmasını, tayin, terfi, nakil, izin hakları ve disiplin cezalarının kadrolu kamu görevlisi ile eşitlenmesini istiyor. Ayrıca eşit işe eşit ücret, gelir vergisi adaletsizliğinin giderilmesi, kadro için mecburi hizmet süresi uygulamasının kaldırılması, 4/c'den 4/b'ye geçen sözleşmeli personele uygulanan re'sen emeklilik uygulamasının sona erdirilmesi ve yine bu kapsamdaki personelin geçici personel pozisyonundaki hizmet sürelerinin memuriyet hizmet süresinden sayılması diğer talepler arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı diğer memur konfederasyonlarında da gelecek talepleri ardından çalışmaya son şeklini verecek.



    ÜÇ TURİSTTEN BİRİ İSTANBUL'A GELDİ
    İstanbul, temmuz ayında ağırladığı 1 milyon 759 bin kişi ile son 10 yılın aylık bazda en yüksek yabancı turist sayısına ulaştı. Turist sayısı yılın 7 ayında 8 milyon 514 bin 806 oldu. Almanlar, temmuzda İstanbul'a gelen 142 bin 77 turistle ilk sırada yer aldı. Almanya'yı sırasıyla 133 bin 218 turistle Rusya, 97 bin 355 turistle ABD, 94 bin 708 turistle İran, 70 bin 179 turistle İngiltere takip etti. İlk 7 ayda gelen 26 milyon turistin 3'te 1'ini İstanbul ağırladı.



    HEKTAŞ ÖZBEKİSTAN'DA BÜYÜYECEK
    HEKTAŞ, Özbekistan'da bitki besleme ve bitki koruma sektörlerine yönelik üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, 2017'de oluşturdukları temel strateji planında satarak değil, satın alarak, yatırım yaparak, üreterek büyümeyi benimsediklerini aktardı. OYAK Gıda Sektörü Başkanı Levent Ortakçıer de "Özbekistan'da 30 bin ton bitki koruma ve 150 bin ton bitki besleme kapasiteli yatırımımıza başlıyoruz" dedi.



        GENÇ İŞÇİ ALANA 25 BİN LİRA
        Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), genç istihdamını kolaylaştıran Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın dördüncü başvuru döneminde destek tutarını 100 bin liradan 125 bin liraya çıkardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınından etkilenen işletmelere yönelik verilen destekte şartları taşıyan işletmeler, 10 Ekim'e kadar çevrim içi başvurularını yapabilecek. Başvurusu onaylanan işletmeler, koşullara uygun personeli istihdam ettikten sonra 28 Kasım'a kadar KOSGEB'den ödeme talebinde bulunacak. Kesin destek onayı, bütçe kapsamında ödeme talep sırasına göre verilecek.

        KADIN İÇİN 135 BİN TL
        Destek Programı ile son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için geri ödemeli bu destekten yararlanacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 135 bin liraya çıkacak.

        SERVİSE YÜZDE 19 ZAM
        İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında okul servis ücretlerine yüzde 19,21 artış yapıldı. Yeni tarife şöyle oldu: 0-1 km 554 liradan 660 liraya, 1-3 km 608 liradan 725 liraya, 3-5 km 658 liradan 784 liraya, 5-7 km 685 liradan 817 liraya, 7-9 km722 liradan 861 liraya, 9-11 km 836 liradan 997 liraya, 11-13 km 963 liradan1.148 liraya, 13-15 km 1.012 liradan 1.206 liraya, 15-17 km 1.091 liradan 1.301 liraya, 15-17 km 1.091 liradan 1.301 liraya, 17-19 km 1.154 liradan 1.376 liraya yükseldi.

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