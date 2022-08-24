ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: Hangisi, Keanu Reeves'in Matrix film serisinde canlandırdığı Neo karakterini oynaması için teklif götürülen ancak bu teklifi reddeden oyunculardan biridir?

A) Nicolas Cage

B) Brad Pitt

C) Will Smith

D) Bruce Wills

Cevap: D