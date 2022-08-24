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    • Ekonomi
    • 24.08.2022 23:30
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    • 24.08.2022 23:34
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    Hangisi, Keanu Reeves'in Matrix film serisinde canlandırdığı Neo karakterini oynaması için teklif götürülen ancak bu teklifi reddeden oyunculardan biridir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 24 Ağustos Çarşamba yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Hangisi, Keanu Reeves'in Matrix film serisinde canlandırdığı Neo karakterini oynaması için teklif götürülen ancak bu teklifi reddeden oyunculardan biridir?"sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Hangisi, Keanu Reeves’in Matrix film serisinde canlandırdığı Neo karakterini oynaması için teklif götürülen ancak bu teklifi reddeden oyunculardan biridir?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Hangisi, Keanu Reeves'in Matrix film serisinde canlandırdığı Neo karakterini oynaması için teklif götürülen ancak bu teklifi reddeden oyunculardan biridir?

    A) Nicolas Cage

    B) Brad Pitt

    C) Will Smith

    D) Bruce Wills

    Cevap: D

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    Haberler Ekonomi Hangisi, Keanu Reeves'in Matrix film serisinde canlandırdığı Neo karakterini oynaması için teklif götürülen ancak bu teklifi reddeden oyunculardan biridir?
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