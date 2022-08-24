Dolandırıcılardan yeni yöntem! Okumasını olmayana ehliyet! Sahte sosyal medya açıp kapıya teslim ehliyet vaadinde bulunuyorlar

Son dönemde sosyal medyada sıkça 'sınavsız ehliyet' ilanları yer alıyor. İlanlarda 'Okuma yazma bilmeyen, lise mezunu olmayan kişilere sınava girme zorunluluğu olmadan' ehliyet verileceği iddia ediliyor. Çeşitli proﬁ llerde yayılan bu ilanlarda ehliyetin Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderildiği 'kapınıza kadar teslim' sloganları ile yer alıyor.
Telefonla ulaştığımız Erdem Küçük isimli şahsa bu işlemin nasıl gerçekleştiğini sorduk. Erzurum'da ikamet ettiğini ve sürücü kursu olduğunu ifade eden Küçük gazetemize şu bilgileri verdi: Uzun yıllardır bu işi yapıyoruz. Kimliğinizin önlü-arkalı fotoğrafını bize atmanız gerekiyor. 3 bin 350 TL ücreti var. Sizi ehliyet sınavına girmiş gibi gösteriyoruz.
15 gün sonra çıkan ehliyeti kapınıza kadar gönderiyoruz. Tamamen devlet onaylı. E-Devlet'ten kontrol edebilirsiniz" dedi. Yaptığımız araştırmalarda kişinin dolandırıcı olduğu ve bu yolla birçok kişiden para topladığı ortaya çıktı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Sosyal medyada kişinin adına açılmış birçok hesap olduğu ve 'sınavsız ehliyet alacağını' iddia ederek vatandaşlardan para topladığı belirlendi. Şikâyet platformları ve sosyal medyada Erdem Küçük isimli kişinin dolandırıcı olduğu ile ilgili bilgilere ulaşıldı.