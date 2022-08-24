Dolandırıcılardan yeni yöntem! Okumasını olmayana ehliyet! Sahte sosyal medya açıp kapıya teslim ehliyet vaadinde bulunuyorlar

SÜRÜCÜ KURSU SAHİBİ: BİZE BİLE SORAN VAR

İstanbul'da hizmet veren bir sürücü kursunun yetkilisi Serhat Özcan bu tür olayların sıklıkla yaşandığını ve insanların buna nasıl inandığına şaşırdığını ifade etti. Özcan "Bakanlık onayı olmadan ehliyet almak mümkün değil. Üstelik sınava girmeden, hatta okuma yazma bilmeden ehliyet alamazsınız. Bizim millet dolandırılmaya doymadı. Bizi de arıyorlar. 'Sınava girmeden ehliyet alabilir miyim?' diye… Böyle bir durum söz konusu değil. Üstelik Türkiye'nin her yerine kargo hizmeti verdiğini iddia ediyor. Yetkili sürücü kurslarına gitmeden, yazılı sınavı ve direksiyon sınavını geçmeden ehliyet alınmaz" açıklaması yaptı.