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    • Ekonomi
    • 25.08.2022 10:42
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    • 25.08.2022 10:42
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    İcralar siliniyor mu? İcralık borçlara af mı geldi? Devlet icra borç desteği kimlere verilecek? 30 Milyar TL...

    İcralık borçlara devlet desteği geldi. 6 milyon kişinin 30 Milyar TL'lik borcu tasfiye edilecek. Peki, İcralık borçlara af mı geldi? İcralar siliniyor mu? Devlet icra borç desteği kimlere verilecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İcralık borçlara af mı geldi? İcralar siliniyor mu?

    İcralık borçlara af mı geldi? Sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Son dakika haberine göre, İcralık borçlara devlet desteği geldi. Devlet tarafından 6 milyon kişinin 30 Milyar TL'lik borcu tasfiye edilecek. Peki, İcralık borçlara af mı geldi? İcralar siliniyor mu? Devlet icra borç desteği kimlere verilecek? İşte merak edilenler!

    Ekonomi yönetiminin uzun süredir üstünde çalıştığı dar gelirlilere yönelik destek paketinde sona gelindi.

    Paketle 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcu tasfiye edilecek.

    DAR GELİRLİYE DESTEK PAKETİ

    NTV'nin haberine göre, paket iki ayaklı olacak.

    Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek.

    Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek.

    Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

        İCRALIK BORÇLAR İÇİN DEVLET DESTEĞİ

        Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak.

        Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

        BAKAN NEBATİ: 30 MİLYAR LİRAYA YAKIN BORÇ TASFİYE EDİLECEK

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati düzenlemeyi NTV'ye anlattı.

        Nebati, vatandaşlara destek sağlanacak borçların önemli bir kısmının temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklandığını belirtti.

        Bakan Nebati, "Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek." dedi.

        Düzenleme Meclis'ten yasa çıkarılarak yürürlüğe girecek.
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