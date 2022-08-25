İcralar siliniyor mu? İcralık borçlara af mı geldi? Devlet icra borç desteği kimlere verilecek? 30 Milyar TL...

İcralık borçlara af mı geldi? Sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Son dakika haberine göre, İcralık borçlara devlet desteği geldi. Devlet tarafından 6 milyon kişinin 30 Milyar TL'lik borcu tasfiye edilecek. Peki, İcralık borçlara af mı geldi? İcralar siliniyor mu? Devlet icra borç desteği kimlere verilecek? İşte merak edilenler!
Ekonomi yönetiminin uzun süredir üstünde çalıştığı dar gelirlilere yönelik destek paketinde sona gelindi.
Paketle 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcu tasfiye edilecek.
DAR GELİRLİYE DESTEK PAKETİ
NTV'nin haberine göre, paket iki ayaklı olacak.
Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek.
Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek.
Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.