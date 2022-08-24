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    • Ekonomi
    • 24.08.2022 19:10
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    • 24.08.2022 19:10
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den "vergi istisnası" açıklaması: Çalışmalar hızlanıyor

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında çalışan işçilere yönelik uygulanacak gelir vergisi istisnası içi çalışmaların hızlandırıldığını açıkladı.

    O çalışanlara vergi istisnası geliyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesi çalışmalarının hızlandırılacağını bildirdi.

    Nebati, sosyal medya hesabından bugün gerçekleştirilen "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde dile getirilen yurt dışında çalışan işçilerin vergi problemine ilişkin paylaşımda bulundu.

    Paylaşımda, "Bakanlığımız bünyesinde geçtiğimiz aylarda gündemimize aldığımız 'yurt dışında çalışan işçilerimize gelir vergisi istisnası getirilmesi' hususundaki çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hızlandırarak firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den "vergi istisnası" açıklaması: Çalışmalar hızlanıyor
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