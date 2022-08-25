25 Ağustos 2022 Türkiye Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? Aile Destek paraları YATTI MI, ne zaman yatacak? e-Devlet...

Yardıma muhtaç hanelere 450-600 TL arasında ödeme yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın "Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" açıklamaları sonrası milyonlarca kişi başvuruda bulundu. Henüz başvuru yapmayanlar ve ödemesi yatmayanlar ise araştırmalara koyuldu. Peki Aile Destek paraları YATTI MI, neden yatmadı? 25 Ağustos 2022 Aile Destek Paketi başvuruları devam ediyor mu? Aile Destek programı başvuru nasıl yapılır?
AİLE DESTEK PARALARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Başvurusu incelenen ve ödeme almaya hak kazananlardan başvuruları Temmuz ayı içinde alınanlar ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklar.
Buna göre ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapıldı.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Başvurular e-Devlet Kapısı aracılığı ve ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla alınıyor.
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AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI NELER?
Başvuran kişinin;