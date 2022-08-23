Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekora doymuyor! Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 68 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 7,77, holding endeksi yüzde 1,27 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,07 ile taş, toprak oldu.