Tarım arazilerinde yeni dönem! Araziyi işleyene pozitif ayrımcılık

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, tarım arazilerinde miras yolu ile aktarımda araziyi işleyen kişiye pozitif ayrımcılık tanındığını belirtti. Türkiye tarım alanlarının atıl kalmaması için başlattığı çalışmalarda bu doğrultuda yeni kararlar almaya devam ediyor.
HÜKÜMET PLANLI TARIMA GEÇİŞ İÇİN ATTIĞI ADIMLARI GENİŞLETİYOR
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, son olarak tarım arazilerinin miras yolu ile bırakıldığında ve çok mirasçılı tarlalarda önceliğin araziyi ekip biçene tanınacağını aktardı.
Bakan Kirişci, daha önce de devletin boş tarlayı kiraya vereceğini, hem işleten hem de ekenin kazanacağını aktarmıştı. Buna göre 1 yıl ekilmediği tespit edilen arazilerin ekilmesi sağlanarak arazi sahibine kira ödemesinde bulunulacak. Böylelikle toprakla ilişkisi olmayan kişiler ve tarlayı işleyenler ek gelire sahip olacak. Miras yoluyla arazi sahibi olup, toprakla ilişkisi olmayan kişiler ve tarlayı işleyenler ek gelire sahip olacaktı. Düzenleme ile planlı tarıma geçiş için de adım atılacak.