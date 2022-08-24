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    • Ekonomi
    • 24.08.2022 15:31
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    • 24.08.2022 15:34
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    Tarım arazilerinde yeni dönem! Araziyi işleyene pozitif ayrımcılık

    Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinde araziyi işleyen kişiye pozitif ayrımcılık tanımlanacağını açıkladı.

    Tarımda yeni dönem! İşleyene pozitif ayrımcılık

    Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, tarım arazilerinde miras yolu ile aktarımda araziyi işleyen kişiye pozitif ayrımcılık tanındığını belirtti. Türkiye tarım alanlarının atıl kalmaması için başlattığı çalışmalarda bu doğrultuda yeni kararlar almaya devam ediyor.

    HÜKÜMET PLANLI TARIMA GEÇİŞ İÇİN ATTIĞI ADIMLARI GENİŞLETİYOR
    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, son olarak tarım arazilerinin miras yolu ile bırakıldığında ve çok mirasçılı tarlalarda önceliğin araziyi ekip biçene tanınacağını aktardı.

    Bakan Kirişci, daha önce de devletin boş tarlayı kiraya vereceğini, hem işleten hem de ekenin kazanacağını aktarmıştı. Buna göre 1 yıl ekilmediği tespit edilen arazilerin ekilmesi sağlanarak arazi sahibine kira ödemesinde bulunulacak. Böylelikle toprakla ilişkisi olmayan kişiler ve tarlayı işleyenler ek gelire sahip olacak. Miras yoluyla arazi sahibi olup, toprakla ilişkisi olmayan kişiler ve tarlayı işleyenler ek gelire sahip olacaktı. Düzenleme ile planlı tarıma geçiş için de adım atılacak.

        TARLALARIN BOŞ KALMASINA İZİN VERİLMEYECEK
        Mevzuat çalışmalarında sona geldiklerini belirten Bakan Kirişci, "Mirasçılar arasındaki uyuşmazlık ya da kırsaldan kente göç nedeniyle ekim alanlarının boş kalmasına izin vermeyeceğiz. Kullanım hakkıyla mülkiyet hakkını birbirinden ayıracağız. Ola ki belki bir mazereti sebebiyle bir yıl o tarla, o bağ, bahçe boş kalmış olabilir ama bunun ikinci, üçüncü yıldan itibaren boş kalmasına izin vermeyeceğiz. Bir rayiç kira bedeli üzerinden o vatandaşlarımızı da mağdur etmeden, onun yanı başında üretim faaliyetinde bulunan vatandaşımıza 'burayı ekip biçin' diyeceğiz. Böylelikle atıl olan alanlarımızın üretime kazandırılmasını sağlamış olacağız." demişti.

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        Haberler Ekonomi Tarım arazilerinde yeni dönem! Araziyi işleyene pozitif ayrımcılık
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