Tarım arazilerinde yeni dönem! Araziyi işleyene pozitif ayrımcılık

TARLALARIN BOŞ KALMASINA İZİN VERİLMEYECEK

Mevzuat çalışmalarında sona geldiklerini belirten Bakan Kirişci, "Mirasçılar arasındaki uyuşmazlık ya da kırsaldan kente göç nedeniyle ekim alanlarının boş kalmasına izin vermeyeceğiz. Kullanım hakkıyla mülkiyet hakkını birbirinden ayıracağız. Ola ki belki bir mazereti sebebiyle bir yıl o tarla, o bağ, bahçe boş kalmış olabilir ama bunun ikinci, üçüncü yıldan itibaren boş kalmasına izin vermeyeceğiz. Bir rayiç kira bedeli üzerinden o vatandaşlarımızı da mağdur etmeden, onun yanı başında üretim faaliyetinde bulunan vatandaşımıza 'burayı ekip biçin' diyeceğiz. Böylelikle atıl olan alanlarımızın üretime kazandırılmasını sağlamış olacağız." demişti.

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