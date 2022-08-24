SON DAKİKA | İstanbul'da okul servis ücretlerine zam! İBB UKOME toplantısından karar çıktı

En son nisan ayında toplu taşımayla birlikte servis araçlarına yüzde 40 zam yapılmıştı. Servis araç tarifesi 0-1 km arası 554 TL, 23-25 km arası ise 1330 TL'ye yükseltilmişti. 12 Eylül'de yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi ücretlere bir zam daha yapıldı.
İBB'den servis ücretlerine zam! İşte detaylar | Video
Servisçi Odası, 4 aylık süreç içerisinde mazottaki fiyat artışı, asgari ücretteki artış ve yedek parça ve bakımlardaki zamlanmayla birlikte yeni eğitim döneminde şu anki fiyatlarla giderlerini karşılamayacaklarını için bir zam beklentisi içerisinde olduklarını ifade ediyor. Servisçiler, bu beklentiyi İBB'ye ilettikten sonra UKOME de bugün bu teklifi görüşüldü.
UKOME'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde; Okul ve Personel Servis Taşımacılığında son ücret düzenleme tarihi olan 06 Nisan 2022 tarihinden bu yana, akaryakıt fiyatları %12.13, aylara yaygın asgari ücret %29.32 ve enflasyon %15.18, kümülatif olarak ise %19.21 artış tespit edildiğinden mevcut ücretlerin yeniden düzenlenmesi gerekliliği hasıl olmuştur.
Vatandaşlarımıza sunulan ekonomik ulaşım hizmetinin yarattığı maliyet unsurlarının oluşturduğu finansal yükler, akaryakıt, döviz kuru, ithal yedek parça, vb. alanlarda artan maliyetler nedeniyle ulaşım hizmetinin etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi, kent içi servis taşıma hizmetini İstanbul halkına etkin ve verimli bir şekilde sunmak için yolculukların ekonomik olmasının yanı sıra esnaf ve işletmecilerin gelir-gider dengesini de korumak amacıyla okul ve personel servisi ücret tarifelerine %19,21 oranında ücret artışı yapılması uygun olacaktır.