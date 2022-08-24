SON DAKİKA | İstanbul'da okul servis ücretlerine zam! İBB UKOME toplantısından karar çıktı

UKOME'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde; Okul ve Personel Servis Taşımacılığında son ücret düzenleme tarihi olan 06 Nisan 2022 tarihinden bu yana, akaryakıt fiyatları %12.13, aylara yaygın asgari ücret %29.32 ve enflasyon %15.18, kümülatif olarak ise %19.21 artış tespit edildiğinden mevcut ücretlerin yeniden düzenlenmesi gerekliliği hasıl olmuştur.



Vatandaşlarımıza sunulan ekonomik ulaşım hizmetinin yarattığı maliyet unsurlarının oluşturduğu finansal yükler, akaryakıt, döviz kuru, ithal yedek parça, vb. alanlarda artan maliyetler nedeniyle ulaşım hizmetinin etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi, kent içi servis taşıma hizmetini İstanbul halkına etkin ve verimli bir şekilde sunmak için yolculukların ekonomik olmasının yanı sıra esnaf ve işletmecilerin gelir-gider dengesini de korumak amacıyla okul ve personel servisi ücret tarifelerine %19,21 oranında ücret artışı yapılması uygun olacaktır.