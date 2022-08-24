KOSGEB’den destek dopingi! O tutar yükseltildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şu ana kadar 47 bin işletmeye 4 milyar liraya yakın destek verdik. 63 bin genç kardeşimizin istihdam edilmesini sağladık. Aldığımız çok güzel geri dönüşler var. İstihdam edilen kişi başına sağladığımız destek miktarını 100 bin liradan 125 bin liraya çıkardık. Genç ve kadın istihdamının önceliklendirildiği programa başvurular 10 Ekim'e kadar devam edecek. Başvurusu onaylanan işletmelerimiz 28 Kasım tarihine kadar KOSGEB'ten istihdam başına 125 bin lira ödemelerini talep edecekler." dedi.
İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Fashion Connection (IFCO) Hazır Giyim ve Moda Fuarı Açılış Törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Törende Bakan Varank konuşma yaptı. Konuşmanın ardından fuar alanındaki stantları gezdi.
"KİMSE ÇIKIP 2002 ÖNCESİ İYİ DURUMDAYDIK DEMESİN"
Bakan Varank, Türkiye'nin de dünya ülkelerini etkileyen enflasyondan etkilendiğini belirterek, "Pandemi ve devamında gelen savaş şartları sebebiyle dünya ekonomileri zor sınavlardan geçti. Enerji fiyatlarında yaşanan büyük artışlar bugün enflasyonu tüm dünya ülkelerini etkileyen küresel bir sorun haline getirdi. Türkiye'nin de global dalgadan etkilendiği, bu sorunun giderilmesi noktasında hükümetimiz tüm kurumlarımızla büyük bir çaba içerisinde. Fırsatçılara göz açtırmayacak tedbirlerle bu sorunun üstesinden hep birlikte gelmek için gayret gösteriyoruz. Kimileri hiç çekinmeden büyük yalanlar söylüyor. 2002 öncesinde bu ülkede çalışanların ve emeklilerin durumunun daha iyi olduğunu söylüyorlar. Çok büyük bir yalan. Ben bu şehrin çocuğuyum, Mahmutpaşa'da büyüdüm. 2002 yılı öncesinde çalışan her 100 kişiden 53'ü kayıt dışı çalışıyordu. Biz 20 senede ilave 10 milyon istihdam oluşturduk. Kayıt dışını yüzde 50 azalttık. 6,5 milyon emekli şu an 13, 5 milyon kişi emekli maaşı alıyor. Kimse çıkıp '2002 öncesinde iyi durumdaydık' demesin" dedi.
"VİZYON FARKINI ORTAYA KOYMAMIZ LAZIM"
Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın geçmişteki sözlerine ilişkin "Bakıyoruz yine siyaset yapanlar ve ekonomi bakanlığı yapanlar var. Zamanında Ali Babacan sizleri toplayıp ne diyordu? 'Bırakın kardeşim tekstil sektöründen çıkmanız lazım, bu işler artık bitecek' diye sizlerle toplantı yapmıyor muydu? Ama biz bunlara kulak vermedik. Geçtiğimiz aylarda ne oldu? Bizim buraya davet ettiğimiz misafirlerin huzurunda Bakırköy Belediyesi zabıtalarıyla fuarı bastı. Bu zihniyetle ticaret yapılabilir mi? Kim ekonominin önünü açıyor? Vizyon farkını bizim ortaya koymamız lazım" diye konuştu.