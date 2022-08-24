KOSGEB’den destek dopingi! O tutar yükseltildi

"KİMSE ÇIKIP 2002 ÖNCESİ İYİ DURUMDAYDIK DEMESİN"

Bakan Varank, Türkiye'nin de dünya ülkelerini etkileyen enflasyondan etkilendiğini belirterek, "Pandemi ve devamında gelen savaş şartları sebebiyle dünya ekonomileri zor sınavlardan geçti. Enerji fiyatlarında yaşanan büyük artışlar bugün enflasyonu tüm dünya ülkelerini etkileyen küresel bir sorun haline getirdi. Türkiye'nin de global dalgadan etkilendiği, bu sorunun giderilmesi noktasında hükümetimiz tüm kurumlarımızla büyük bir çaba içerisinde. Fırsatçılara göz açtırmayacak tedbirlerle bu sorunun üstesinden hep birlikte gelmek için gayret gösteriyoruz. Kimileri hiç çekinmeden büyük yalanlar söylüyor. 2002 öncesinde bu ülkede çalışanların ve emeklilerin durumunun daha iyi olduğunu söylüyorlar. Çok büyük bir yalan. Ben bu şehrin çocuğuyum, Mahmutpaşa'da büyüdüm. 2002 yılı öncesinde çalışan her 100 kişiden 53'ü kayıt dışı çalışıyordu. Biz 20 senede ilave 10 milyon istihdam oluşturduk. Kayıt dışını yüzde 50 azalttık. 6,5 milyon emekli şu an 13, 5 milyon kişi emekli maaşı alıyor. Kimse çıkıp '2002 öncesinde iyi durumdaydık' demesin" dedi.