2022-2023 İstanbul'da okul servis ücretlerine kaç TL zam geldi? İstanbul servis ücretleri ne kadar oldu?

ZAM ORANI BELLİ OLDU

İBB UKOME'de yapılan toplantı sonucunda okul ve personel servislerine yüzde 19.20 zam teklifi kabul edildi.

Yapılan zamla birlikte en kısa mesafe olan 0-1 kilometre 660 lira, en uzak mesafe olan 23-25 kilometre ise 1585 lira oldu. En uzun mesafe olan 25 kilometreyi aşan her kilometre için 13,85 lira Ücret alınacak.