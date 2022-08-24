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    • Ekonomi
    • 25.08.2022 10:58
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    • 25.08.2022 10:58
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    2022-2023 İstanbul'da okul servis ücretlerine kaç TL zam geldi? İstanbul servis ücretleri ne kadar oldu?

    İstanbul servis ücretleri hakkında aramalar hız kazandı. İBB UKOME'de yapılan toplantı sonucunda okul ve personel servislerine yüzde 19.20 zam teklifi kabul edildi. Peki, İstanbul servis ücretleri ne kadar oldu? 2022-2023 İstanbul'da okul servis ücretlerine kaç TL zam geldi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    İstanbul servis ücretleri ne kadar oldu 2022?

    İstanbul'da servis ücretine ne kadar zam geldiği arama motorlarında araştırılıyor. Son dakika haberine göre İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 19,21 zam geldiği duyuruldu. Peki, İstanbul servis ücretleri ne kadar oldu? 2022-2023 İstanbul'da servis ücretlerine kaç TL zam geldi? İşte merak edilenler!

    İBB, YÜZDE 20'LİK TEKLİFLE MASAYA OTURDU

    Servisçi Odası, 4 aylık süreç içerisinde mazottaki fiyat artışı, asgari ücretteki artış ve yedek parça ve bakımlardaki zamlanmayla birlikte yeni eğitim döneminde şu anki fiyatlarla giderlerini karşılamayacaklarını için bir zam beklentisi içerisinde olduklarını ifade etti. Servisçiler, bu beklentiyi İBB'ye ilettikten sonra UKOME de bugün bu teklifi görüştü.

    Öte yandan Servisçi Odası yüzde 30'luk bir zam beklentisi içerisinde olduklarını kaydederken, İBB'nin ise yüzde 20 oranında bir teklifle masaya oturduğu öğrenildi. Oylamanın yapılacağı UKOME'de ise yüzde 15'lik bir orana olumlu yaklaşıldığı belirtildi.

        ZAM ORANI BELLİ OLDU
        İBB UKOME'de yapılan toplantı sonucunda okul ve personel servislerine yüzde 19.20 zam teklifi kabul edildi.

        Yapılan zamla birlikte en kısa mesafe olan 0-1 kilometre 660 lira, en uzak mesafe olan 23-25 kilometre ise 1585 lira oldu. En uzun mesafe olan 25 kilometreyi aşan her kilometre için 13,85 lira Ücret alınacak.

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