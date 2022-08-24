Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine 240 ay vade!





DAR GELİRLİLER İÇİN İKİ YENİ DESTEK GELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dar gelirli vatandaşlara verilen destekler 2002 yılında 1.6 milyar lira iken bugün 145 milyar lirayı aşmış durumda. Bütçe içindeki payı da 1.3'ten 5.1'e çıktı" dedi. Dar gelirlilerin sıkıntı yaşadıkları alanlarda çok önemli iki projelerinin olduğunu ifade eden Nebati, "Söz konusu çalışmalar, dar gelirlilerin icra ve haciz sorunlarının çözülmesi, kredi kartı borçlarının yapılandırılması gibi sorunlarımı kapsıyor?" sorusu üzerine, "Bir sıkıntı varsa bu sıkıntıların giderilmesi noktasında bahsettiğiniz alanlar dahil olmak üzere adım atarız" dedi.



SAĞLIĞA 85 BİN YENİ KADRO

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın bu yıl 85 bin yardımcı personel kadrosu açacağını belirterek "Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor" dedi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına verdiği 5 müjde, bugün itibarıyla, yine müjde değerinde yeni gelişmelerle tamamlandı" ifadelerini kullandı. Koca, ayrıca sağlık çalışanlarının özlük hakları ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesine yönelik katkılarından Bakan Nureddin Nebati ve Bakan Vedat Bilgin'e teşekkür etti.

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