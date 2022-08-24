Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine 240 ay vade!

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını 13 Eylül'de açıklayacağı dev proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. Hiç evi olmayan vatandaşa 240 ay vadeli ve uygun taksitlerle konut, arsa ve işyeri imkânı sunulacak. Ayrıca 81 ilde olacak sosyal konutlar; yatay mimari, sıfır atık uyumlu, iklim dostu malzemeler, yenilenebilir enerji sistemi gibi özelliklere sahip olacak.
30 YAŞ ALTINA % 20 KOTA
Dev konut hamlesi kapsamında dar gelirliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve emekliler de ayrı kota içinde değerlendirilecek. Gelen yoğun talep üzerine toplam konut sayısının yüzde 20'si 30 yaş altı gençlere ayrılırken, yüzde 20 için de emekli vatandaş için kota ayrıldı. Vatandaşın dört gözle beklediği kampanya kapsamında konut sayısı illerden gelen talebe göre belirlenecek. Büyük şehirler başta olmak üzere 81 ilde 450-500 bin konut ve işyeri yapılması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını söyledi. Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.
DAR GELİRLİLER İÇİN İKİ YENİ DESTEK GELİYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dar gelirli vatandaşlara verilen destekler 2002 yılında 1.6 milyar lira iken bugün 145 milyar lirayı aşmış durumda. Bütçe içindeki payı da 1.3'ten 5.1'e çıktı" dedi. Dar gelirlilerin sıkıntı yaşadıkları alanlarda çok önemli iki projelerinin olduğunu ifade eden Nebati, "Söz konusu çalışmalar, dar gelirlilerin icra ve haciz sorunlarının çözülmesi, kredi kartı borçlarının yapılandırılması gibi sorunlarımı kapsıyor?" sorusu üzerine, "Bir sıkıntı varsa bu sıkıntıların giderilmesi noktasında bahsettiğiniz alanlar dahil olmak üzere adım atarız" dedi.
SAĞLIĞA 85 BİN YENİ KADRO
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın bu yıl 85 bin yardımcı personel kadrosu açacağını belirterek "Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor" dedi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına verdiği 5 müjde, bugün itibarıyla, yine müjde değerinde yeni gelişmelerle tamamlandı" ifadelerini kullandı. Koca, ayrıca sağlık çalışanlarının özlük hakları ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesine yönelik katkılarından Bakan Nureddin Nebati ve Bakan Vedat Bilgin'e teşekkür etti.