24 Ağustos motorine zam geldi mi? 1 LT motorin (mazot) kaç TL oldu? BP, Shell, Opet, Lukoil, Total İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt fiyatları hakkında son gelişmeler araç sahipleri tarafından merakla araştırılıyor. Son dakika bilgisine göre mazota zam geelceği öğrenildi. Peki, 24 Ağustos motorine zam geldi mi? 1 LT motorin (mazot) kaç TL oldu? BP, Shell, Opet, Lukoil, Total güncel akaryakıt fiyatları!
GÜNCEL FİYATLAR
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,03 liradan satılıyor. Zam sonrası motorinin litresi 28,98 liraya çıkacak.
Benzinin litresi ise ortalama 21,15 liradan satılıyor.
Brent petrolün varil fiyatı 100,19 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 100,19 dolardan işlem görüyor.
Dün 100,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,02 azalarak 100,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,75 dolardan alıcı buldu.