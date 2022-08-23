Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile trafik sigortasında yeni dönem başladı





HASAR PRİMLERİ DÜŞTÜ

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin ekine göre hasarsızlık prim oranları da düşürüldü. 7. basamak için yüzde 45'ten yüzde 42'ye, 6. basamak için yüzde 30'dan yüzde 22'ye, 5. basamak için yüzde 15'ten yüzde 10 düşürülürken, hasar durumunda prim artırım oranlarında da düzenleme yapıldı. Hasar prim artırım oranları 3. basamak için yüzde 50'den yüzde 45'e, 2. basamak için yüzde 100'den yüzde 90'a 1. basamak için yüzde 150'den yüzde 135'e düşürüldü.



BACASIZ SANAYIDEN ÜRETİME DEVAM

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ocak-temmuz döneminde ülkeye gelen ziyaretçi sayılarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, yabancı ziyaretçi sayısı, ocak-temmuz döneminde geçen yılın 7 aylık dönemine göre yüzde 128,28 artarak 23 milyon 30 bin 209 oldu. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 137,36 artış ve 2 milyon 992 bin 551 kişiyle Almanya birinci, yüzde 41,36 artış ve 2 milyon 197 bin 331 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 2036,01 artış ve 1 milyon 810 bin 248 kişiyle İngiltere üçüncü sırada yer aldı. Türkiye, temmuzda geçen yıla göre yüzde 2,84'lük artışla 6 milyon 665 bin 129 yabancı ziyaretçi ağırladı.



EURO İLE DOLAR YİNE EŞİTLENDİ

Euro/dolar paritesi yaklaşık 1 ay aradan sonra yeniden 1,0000 seviyesini test ederken, ABD Merkez Bankası'nın (FED) eylüldeki toplantıda 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik artan beklentiler söz konusu seyirde etkili oluyor. Uzmanlar FED'in şahin tavrının doları güçeldirdiğini söyledi.



BANKALAR FAİZDEN KAZANDI

Politika faizini 1 puan düşürerek yüzde 13'e çeken Merkez Bankası'nın, yüksek ticari kredi faizlerini indirmek için aldığı karar sonrası, gözler bankacılık sektörüne çevrildi. Reel sektör, bankaların da faizleri indirmesini talep ediyor. TCMB verilerine göre bankaların ortalama mevduat faizi 17.32 seviyesinde bulunurken, ortalama ticari kredi faizi ise yüzde 27.64 oldu. Ticari kredide, özellikle rotatiflerde kredi faizi yüzde 40'a ulaşmış durumda. Merkez Bankası'nın yüzde 13'le fonladığı bankalar yüksek faiz uyguluyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, bankacılık sektörünün 2021'in ilk altı ayında 33 milyar 792 milyon lira olan net kârı, bu yılın aynı döneminde yüzde 400 artarak 169 milyar 145 milyon liraya çıktı. Bankaların faiz geliri, yılın ilk yarısında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 99.1 oranında 270.4 milyar liradan 538.4 milyar liraya çıktı. Bankaların aynı dönemde kredilerden aldığı faiz yüzde 68.8 artarak 330.3 milyara çıktı. Yılın ilk yarısında, mevduata ödenen faiz ise yüzde 51.3 artarak 166.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Net faiz geliri de yüzde 204 artarak 284.9 milyar lira oldu.



SEKTÖR 400 MİLYAR TL SINIRINDA

KPMG'nin 2022 yılı "Sigorta Sektörel Bakış" raporuna göre Türkiye'nin 2019 ve 2020 yıllarında pazar payını aynı oranda koruduğu görülüyor. 2021 sonu itibarıyla 400 milyar lira sınırını aşan büyüklüğü ile finans sektörünün en önemli alanlarından biri olan Türkiye sigorta sektörü, gelişen ülke dinamiklerine paralel olarak yüksek büyüme potansiyelini koruyor. Sektör, 2021 yılında toplam aktiflerini %38 artırmayı başardı ve 2019 yılındaki %33'ün ve 2020 yılındaki %30'un üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi.

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