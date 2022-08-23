İstanbul'da öğrencilere kira işkenceye dönüştü! 'Hayvan bağlasan durmaz' denilen evlere 6 bin 500 TL kira isteniyor

Sabah gazetesi, dün itibarıyla hayalini kurdukları üniversitelere kayıt yaptırmaya başlayan yüzbinlerce üniversite öğrencisinin en büyük sorunu "kiralık ev" sıkıntısını yerinde deneyimlemek için İstanbul'u sokak sokak gezdi. Üniversite öğrencisi olduğunu söyleyerek 3 bin lira bütçeyle ilçe ilçe gezen muhabirimiz Merve Bilkay ve foto muhabiri Hatice Çinar kapısını çaldıkları onlarca emlakçıdan eli boş ve büyük bir hayal kırıklığıyla döndü. SABAH muhabirleri, başını sokabilecekleri sıradan bir "öğrenci evi" ararken, kimi semtlerde bir insanın yaşamasının imkânsız olduğu korku evlerine 6.500 TL istendiğini görürken, bazı semtlerde ise 350 bin liraya kadar çıkan fahiş kiralarla karşılaşarak büyük şok yaşadılar... İşte SABAH muhabirlerinin kaleminden üniversite öğrencilerinin yoğun olarak tercih ettiği Eyüpsultan, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy ve Kartal gibi ilçelerde tanıklık ettiği ibretlik fırsatçılık hikâyesi...

SOBALI EVE 4 BİN 500 TL KİRA

İlk rotamız Eyüpsultan oldu. Üniversite öğrencisi Merve ve Hatice olarak emlakçıları gezmeye başladık. Girdiğimiz ilk dört emlakçıda öğrencilere hatta ailelere bile kiralık ev yok.

Emlakçılara girer girmez aynı bakışlar, aynı cümleler karşılaştık: "Maalesef ev yok. Bizim de işlerimiz durdu. Ev sahipleri şu an mevcut kiracılarını çıkarmaya çalışıyor ya da birkaç ay sonra daha da pahalıya kiraya vermek için evlerini boş tutuyorlar." Birbirimize bakarak "Şu an gerçekten öğrenci olsaydık ne yapacaktık?" diyoruz. Nihayet beşinci emlakçıda iki ev olduğunu öğrenince müthiş heyecan yaşıyoruz. Sonunda başımızı sokacak bir ev bulabileceğimiz ümidi kapladı içimizi.