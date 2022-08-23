İstanbul'da öğrencilere kira işkenceye dönüştü! 'Hayvan bağlasan durmaz' denilen evlere 6 bin 500 TL kira isteniyor

Sabah gazetesi, dün itibarıyla hayalini kurdukları üniversitelere kayıt yaptırmaya başlayan yüzbinlerce üniversite öğrencisinin en büyük sorunu "kiralık ev" sıkıntısını yerinde deneyimlemek için İstanbul'u sokak sokak gezdi. Üniversite öğrencisi olduğunu söyleyerek 3 bin lira bütçeyle ilçe ilçe gezen muhabirimiz Merve Bilkay ve foto muhabiri Hatice Çinar kapısını çaldıkları onlarca emlakçıdan eli boş ve büyük bir hayal kırıklığıyla döndü. SABAH muhabirleri, başını sokabilecekleri sıradan bir "öğrenci evi" ararken, kimi semtlerde bir insanın yaşamasının imkânsız olduğu korku evlerine 6.500 TL istendiğini görürken, bazı semtlerde ise 350 bin liraya kadar çıkan fahiş kiralarla karşılaşarak büyük şok yaşadılar... İşte SABAH muhabirlerinin kaleminden üniversite öğrencilerinin yoğun olarak tercih ettiği Eyüpsultan, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy ve Kartal gibi ilçelerde tanıklık ettiği ibretlik fırsatçılık hikâyesi...
SOBALI EVE 4 BİN 500 TL KİRA
İlk rotamız Eyüpsultan oldu. Üniversite öğrencisi Merve ve Hatice olarak emlakçıları gezmeye başladık. Girdiğimiz ilk dört emlakçıda öğrencilere hatta ailelere bile kiralık ev yok.
Emlakçılara girer girmez aynı bakışlar, aynı cümleler karşılaştık: "Maalesef ev yok. Bizim de işlerimiz durdu. Ev sahipleri şu an mevcut kiracılarını çıkarmaya çalışıyor ya da birkaç ay sonra daha da pahalıya kiraya vermek için evlerini boş tutuyorlar." Birbirimize bakarak "Şu an gerçekten öğrenci olsaydık ne yapacaktık?" diyoruz. Nihayet beşinci emlakçıda iki ev olduğunu öğrenince müthiş heyecan yaşıyoruz. Sonunda başımızı sokacak bir ev bulabileceğimiz ümidi kapladı içimizi.
"ASLINDA ÖĞRENCİYE KİRALAMAK İSTEMİYORUZ"
Emlakçı bu fiyatlara Eyüpsultan'da ev bulmamızın imkânsız olduğunu söyleyerek, şu uyarıda bulundu: "Yanınıza bir ev arkadaşı daha alın ya da ailelerinizle konuşun size biraz daha para göndersinler. Biz aslında öğrencilere kiralamak istemiyoruz evleri; fiyatlar arttı, ödemelerde zorluk yaşayabilirler. En uygun kiralık daire 5.500 TL'den başlıyor, 45 bin TL'ye kadar çıkıyor. Emlakçı arkadaşımda bir daire var 4 bin 500 TL ama sobalı..." Günde minimum 15-20 öğrencinin gelip ev sorduğunu ama bütçelerine uygun bir yer bulamadıklarını söyleyen emlakçılar, şu sıralar kiralıktan çok satılık dairelere odaklanmış durumda.
KEDİ BİLE YAŞAYAMAZ
Emlakçılara bütçemizin 3 bin TL olduğunu söylediğimizde alaycı bir gülümseme ile karşılaştık. O paraya ancak harabe bir ev bulacağımızı söyleyen bir emlakçı, "Öyle evler de var. Hatta şu an kapış kapış gidiyor. Ama benim kedim var kedimi koysam o evlerde yaşayamaz, size o kadar söyleyeyim. Benim çok yakın arkadaşım Gültepe'de 1.500 TL'ye oturduğu evden çıkarılıyor. Şimdi ev sahibi o evi 9 bin TL'ye kiraya verecek" dedi.