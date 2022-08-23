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    • Ekonomi
    • 24.08.2022 08:55
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    • 24.08.2022 08:57
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    Evde bakım maaşı sorgulama ekranı! 24 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Ödemeler yattı mı, ne zaman yatacak?

    Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Ödemeler yattı mı, ne zaman yatacak? soruları henüz evde bakım maaşı ödemesi yatmayan vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Her ay düzenli yatan ödemeler Ağustos ayında aksadı. Hal böyle olunca ödemeler neden yatmadı sorusu da gündeme geldi. Konuya ilişkin açıklama geldi. İşte 24 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve diğer detaylar...

    Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık evde bakım maaşı ödemelerinde yaşanan aksaklık nedeniyle açıklama yaptı. Yanık konuya ilişkin ''Her ay düzenli bir şekilde yararlanıcıların banka hesaplarına yatırdığımız Evde Bakım Yardımlarının takip edildiği sistemde elektronik bir güncellemeye gidildi. Ödemeler yeni sistem üzerinden yatırılıyor.'' ifadelerini kullandı. Peki Ödemeler yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 24 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı sorgulama ekranı haberimizde!

    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım maaşlar her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara geçiyor.

    24 AĞUSTOS 2022 GÜNCE EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLERİ LİSTESİ

    Adıyaman,

    Afyonkarahisar,

    Aksaray,

    Ankara,

    Antalya,

    Balıkesir,

    Bilecik,

    Bolu.

    Bursa,

    Çanakkale,

    Denizli,

    Diyarbakır,

    Gaziantep,

    Giresun,

    Hatay,

    İstanbul,

    İzmir,

    Kırklareli,

    Kırşehir,

    Kocaeli,

    Konya,

    Malatya,

    Manisa,

        Mersin,

        Muğla,

        Ordu,

        Osmaniye,

        Sakarya,

        Samsun,

        Şanlıurfa,

        Tekirdağ,

        Tokat,

        Uşak,

        Zonguldak.

        EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşları her ayın ikinci haftasından itibaren ayın 25'ine kadar hesaplara il il yatırılıyor. Evde bakım maaşının yatmasını bekleyenler ödemenin yapılıp yapılmadığını e Devlet üzerinden öğrenebilir.

        Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

        Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

        Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI

        Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu- Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması- Gelir kriterlerine uygun olması

        1 ) Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve "ağır engelli" bölümünde "evet" yazan rapor gerekmektedir.

        Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.

        2 ) Madde 2 deki bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.

        3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2'ü geçmemesi gerekmektedir.
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        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı sorgulama ekranı! 24 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Ödemeler yattı mı, ne zaman yatacak?
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