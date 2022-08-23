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    • Ekonomi
    • 23.08.2022 10:04
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    • 23.08.2022 10:16
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    Borsa İstanbul'dan rekor açılış! | 23 Ağustos 2022 rekor açılış

    Son dakika haberleri... Borsa İstanbu yeni bir rekora imza attı. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artarak 3.072,06 puandan başlarken tüm zamanların en yüksek açışılını yaptı.

    Borsa İstanbul’dan rekor açılış!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artarak 3.072,06 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,57 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 3.072,06 puandan tüm zamanların en yüksek açılışını yaptı.

    EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR
    Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde 0,15 artış kaydetti.

    Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,83'le iletişim oldu.

    DÜN EN YÜKSEK KAPANIŞI YAPMIŞTI
    BIST 100 endeksi, dün bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 1,40 değer kazanarak 3.062,49 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.083,34 puana taşıdı.

    Analistler, dünyanın önde gelen ekonomilerinde yüksek enflasyon ve düşük büyüme temasının korunmasıyla, yatırımcı fiyatlamaları açısından merkez bankalarının alacağı aksiyonlar ve sözle yönlendirmelerin belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında atacağı adımın büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu vurgulayan analistler, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrışmaya devam ettiğini kaydetti.

    Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, dünya genelinde ise öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.090 seviyesinin direnç, 3.030 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

        GEÇEN HAFTA REKOR GİRİŞ
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, cuma günü yaptığı açıklamada Borsa İstanbul'a 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13.6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini bildirdi. 12-19 Ağustos tarihleri arasındaki haftada yabancı girişinin 600 milyon doları geçtiği tahmin ediliyor.



        YENİ HEDEF: 4.000 PUAN
        Borsada son dönemde yaşanan yükselişte, kâr rekoru kıran banka hisselerinin de özellikle yabancı alımlarıyla tekrar dümene geçmesinin etkili olduğunu belirten analistler, enflasyondan korunmak isteyen yerli yatırımcının ilgisinin de sürdüğüne dikkat çekiyor. 6 aylık bilançolara göre Borsa İstanbul'un benzer piyasalara göre halen yüzde 60'a yakın iskontolu olduğu vurgulanırken, analistler bu yıl 4 bin seviyesinin görülebileceğini ifade ediyor.

        BAKAN NEBATİ'DEN YABANCI YATIRIMCILARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'daki yabancı yatırımcıların kalıcı olmayacağı yönündeki iddiaları değerlendirdi. Nebati, ilginin kalıcı olacağını düşündüğünü belirtti.
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