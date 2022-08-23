Borsa İstanbul'dan rekor açılış! | 23 Ağustos 2022 rekor açılış

GEÇEN HAFTA REKOR GİRİŞ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, cuma günü yaptığı açıklamada Borsa İstanbul'a 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13.6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini bildirdi. 12-19 Ağustos tarihleri arasındaki haftada yabancı girişinin 600 milyon doları geçtiği tahmin ediliyor.





YENİ HEDEF: 4.000 PUAN

Borsada son dönemde yaşanan yükselişte, kâr rekoru kıran banka hisselerinin de özellikle yabancı alımlarıyla tekrar dümene geçmesinin etkili olduğunu belirten analistler, enflasyondan korunmak isteyen yerli yatırımcının ilgisinin de sürdüğüne dikkat çekiyor. 6 aylık bilançolara göre Borsa İstanbul'un benzer piyasalara göre halen yüzde 60'a yakın iskontolu olduğu vurgulanırken, analistler bu yıl 4 bin seviyesinin görülebileceğini ifade ediyor.

BAKAN NEBATİ'DEN YABANCI YATIRIMCILARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'daki yabancı yatırımcıların kalıcı olmayacağı yönündeki iddiaları değerlendirdi. Nebati, ilginin kalıcı olacağını düşündüğünü belirtti.