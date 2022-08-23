Euro yükselecek mi, düşecek mi? 23 Ağustos Euro neden düşüyor son dakika? Anlık CANLI DOLAR - EURO döviz kuru! Dolar, euro kaç TL oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 42,29 puan artışla 3.062,49 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, güne 2,53 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 3.017,68 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.010,69, en yüksek 3.083,34 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,40 artışla 3.062,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,53, hizmetler endeksi yüzde 1,98, mali endeksi yüzde 1,73 ve teknoloji endeksi yüzde 0,91 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 41,16 puan ve yüzde 1,26 yükselişle 3.320,23 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 22'si geriledi. Petkim, Türk Hava Yolları, Akbank, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.