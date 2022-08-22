Adalet Bakanlığın ve Vakıfbank arasında rekorpromosyon anlaşması! 25 bin TL ödenecek

Adalet Bakanlığı promosyon anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.
ADALET BAKANLIĞI VE VAKIFBANK ARASINDA REKOR ANLAŞMA
Açıklamada Bakanlık ile Vakıfbank arasında yapılan anlaşma kapsamında bakanlık peroneline tek seferde 25.000 TL promosyon ödeneceği bildirildi.
TEK SEFERDE 25 BİN TL
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Adalet Bakanlığı personeli için rekor promosyon anlaşması. Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki anlaşmaya göre personele eşit ve tek seferde 25.000 TL promosyon ödenecek. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması rekor bir rakamla protokole bağlanmıştır.
Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 19.08.2022 tarihinde yapılmıştır.
BANKALAR İHALEDEN ÇEKİLDİ
İhalenin ilk oturumunda en yüksek teklif 20.100 TL olarak Vakıfbank tarafından verilmiştir. Diğer bankalar ise ihaleden çekilmiştir.
TEK SEFERDE 25 BİN TL
Bakanlığımız temsilcileri ve Büro Memur Sen ile Koop İş Sen yetkililerinin katılımıyla 22.08.2022 tarihinde yapılan ihalenin son oturumunda Vakıfbank peşin ödenmek üzere 25.000 TL olarak teklifini revize etmiştir.
Bu teklif üzerine ihale bu rakam üzerinden sonuçlandırılmıştır.
İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen 25.000 TL, 01.09.2022 - 01.10.2022 arasında tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödenecektir.