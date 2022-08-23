Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.08.2022 11:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.08.2022 11:30
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir çalışmamız var

    Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirli vatandaşları ilgilendiren bir açıklama yaptı. Bakan Nebati, "Dar gelirliler için iki yeni proje için çalışmalar tamamlandı, yakında açıklanacak. " dedi.

    Dar gelirlilere yönelik yeni çalışma var

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

    (Dar gelirliler için düzenleme hazırlığı) Dar gelirlilere 2002'de 1,6 milyar lira destek veriliyordu, bugün 145 milyar lirayı aştı. Bütçe içindeyi payı 1,3'den 5,1'e çıktı. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarının artması destek ihtiyacı hissettirdi. 4 milyon haneye destek veriyoruz. Dünyada en çok hanehalkını doğalgaz konusunda destekleyen ülkelerin başında geliyoruz. Doğalgazda hanelere sağladığımız destek yüzde 82'yi aştı, önümüzdeki dönemde de bunlara yönelik adım atılacak. Konut fiyatlarında ve kirada normalleşme gelmeye başladı. Dar gelirliler için iki yeni proje için çalışmalar tamamlandı, yakında açıklanacak.

    Ayrıntılar geliyor...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Masada tek EYT formülü var
    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir çalışmamız var
        SON DAKİKA