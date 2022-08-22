Tarım ürünleri tek noktada

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan TürKopm internet sitesinden, Türkiye'de üretilip tüketime sunulan, işlenmiş-işlenmemiş tarımsal ürünlere ait enerji değerlerine ve besin öğelerine ulaşılabiliyor. Bakan Vahit Kirişci, "Halkın gıda konusunda sağlığını en üst seviyede korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
14 YENİ ŞEHİR HASTANESİ GELİYOR
Başkan Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastaneleri, pandemi sürecinin başladığı günden itibaren vatandaşlara şifa dağıtıyor. Türkiye genelinde 19 hastane faaliyet gösteriyor. 14 hastanenin de inşaatı sürüyor. 14 yeni şehir hastanesi toplam 18.794 yatak kapasitesiyle vatandaşa hizmet verecek. (Burcu ŞEN)
14 YENİ ŞEHİR HASTANESİ GELİYOR
Başkan Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastaneleri, pandemi sürecinin başladığı günden itibaren vatandaşlara şifa dağıtıyor. Türkiye genelinde 19 hastane faaliyet gösteriyor. 14 hastanenin de inşaatı sürüyor. 14 yeni şehir hastanesi toplam 18.794 yatak kapasitesiyle vatandaşa hizmet verecek. (Burcu ŞEN)