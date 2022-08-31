Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 31.08.2022 08:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.08.2022 08:05
    ABONE OL

    Halkbankası 2022 promosyon ne kadar? Halkbank emekli promosyonu 2022

    Milyonlarca BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yaptığını merak ediyor. Özellikle Halkbank en çok en çok araştırılan bankalar arasında yerini aldı. Peki, Halkbankası emekli promosyonu ne kadar? Halkbankası emekli promosyonu kaç TL? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Halkbankası 2022 promosyon ne kadar?

    Milyonlarca BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yaptığını merak ediyor. Özellikle Halkbank en çok en çok araştırılan bankalar arasında yerini aldı. Peki, Halkbankası emekli promosyonu ne kadar? Halkbankası emekli promosyonu kaç TL? İşte detaylar...

    2022 HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

    1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

    EMEKLİ PROMOSYON EN SON NE ZAMAN VERİLDİ?


    Promosyon ödemesinden, 1 Ağustos- 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında , gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecektir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlayacaktır.

        GARANTİ BANKASI NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

        Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilerimize 7.250 TL'ye varan nakit promosyon! Üstelik emekli yakınlarını davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerine, her bir yakını için 250TL nakit ödül!

        YAPI VE KREDİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?


        7.500 TL'ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası 2 Ağustos 2022 – 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İstanbul için sarı kodlu alarm!
        Haberler Haberler Halkbankası 2022 promosyon ne kadar? Halkbank emekli promosyonu 2022
            SON DAKİKA